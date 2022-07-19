Військові й медики досі мають проблеми з наповненням аптечок, – командувачка "Госпітальєрів"

Чимало волонтерських організацій постійно проводять навчання як військових, так і військових медиків. У безперервній медичній підготовці є дуже велика потреба, адже кількість фахових військових медиків повина збільшуватися.

Про це 24 каналу розповіла народна депутатка та командувачка медичного добровольчого формування "Госпітальєри" Яна Зінкевич. Вона також зазначила, що зараз будь-яка волонтерська допомога є вкрай важливою.

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Якщо ми говоримо про забезпечення турнікетами, то деяким бригадам уже видали, і це дуже добре. Але, на жаль, ще дуже багато бійців, які не мають нормальних аптечок – це ті, хто вирушає на фронт,

– розповідає керівниця "Госпітальєрів".

За словами Зінкевич, зараз на замовлення великої партії турнікетів САТ будь-де у світі потрібно чекати близько 2 місяців. Це пов'язано із тим, що ми воюємо, а ще декілька країн готуються до імовірної війни.

Якщо говорити про забезпечення медиків, то, на думку командувачки "Госпітальєрів", воно є недостатнім. Так само не вистачає медичних засобів, які є необхідними для швидкого порятунку.

Тому, за словами військової медикині, українцям потрібно, як ніколи, підтримувати наше військо, адже ресурси вичерпуються – як людські, так і фінансові.

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