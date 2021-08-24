Військові, музиканти, педагоги: Зеленський вручив нагороди на параді до Дня Незалежності

Президент України Володимир Зеленський на параді військ з нагоди Дня Незалежності України вручив низку державних нагород. Їх отримали військовослужбовці, культурні діячі, освітяни та артисти.

Президент вручив 31 нагороду, з них 4 посмертно. Серед посмертних нагород – 3 Героя України.

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Хто отримав звання Героя України

Звання Героя України з золотою зіркою присвоїли 3 військовослужбовцям:

солдату Білоусу Олексію Стефановичу (посмертно). Нагороду отримала дружина полеглого.

старшині Ридзаничу Максиму Володимировичу (посмертно). Вручили орден дружині героя.

полковнику Сидоренку Євгену Анатолійовичу.

Також звання Героя України з орденом держави Володимир Зеленський присвоїв двом діячам:

Народному артисту України Яремчуку Назарію Назаровичу (посмертно). Нагороду отримали сини співака Дмитро та Назарій.

Учителю фізики Харківського фізико-математичного ліцею №27 Гельврату Іллі Марковичу.

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Нагороди за військову службу

Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня президент вручив підполковнику Кохану Віктору Миколайовичу.

Медаль "За військову службу Україні" отримали 6 військовослужбовців та військовослужбовиць:

прапорщик Білявцев Сергій Вікторович;

прапорщик Глова Дмитро Вікторович;

сержант Лавринчук Микола Миколайович;

капітан медичної служби Ратушна Олена Миколаївна;

підполковник Рогальський Сергій Вікторович;

старший солдат Чубенко Володимир Володимирович.

Медаль "Захиснику України" отримали двоє військових:

підполковник медичної служби Гаркава Людмила Анатоліївна;

сержант Чигринов Руслан Володимирович.

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Нагороди для діячів науки, спорту та культури

Президент НОК України Бубка Сергій Назарович отримав з рук президента Орден Свободи.

Голова МЗС України в 1990 – 1994 та 2000 – 2003 роках Зленко Анатолій Максимович відзначений орденом Князя Ярослава Мудрого І ступеня (посмертно). Нагороду отримала донька покійного міністра.

Орден Князя Ярослава ІІІ ступеня отримали 2 науковців НАН України:

Кремінь Василь Григорович, президент Національної академії педагогічних наук України;

Лазоришинець Василь Васильович, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова.

Грузинський співак та актор Кікабідзе Вахтанг Костянтинович отримав орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. Таку ж нагороду Володимир Зеленський вручив тренеру збірної України з футболу в 2016 – 2021 роках Шевченку Андрію Миколайовичу.

Орден "За заслуги" ІІІ ступеня з рук президента отримали директор КП "Дитяча міська поліклініка №6 Одеської міської ради" Горіщак Сергій Петрович та директор КП "Волинська обласна клінічна лікарня" Яковенко Олег Костянтинович.

Орден княгині Ольги І ступеня отримала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Лібанова Елла Марленівна.

Президент України також вручив Орден княгині Ольги ІІІ ступеня:

Бейляк Марія Михайлівна, професорка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Виногорад Наталія Олексіївна, завідувачка кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

Линів Оксана Ярославівна, диригентка;

Яскевич Олеся Олександрівна, керівниця ГО "Бачити серцем".

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В Україні з'явилися нові народні та заслужені артисти України

Указом президента України звання народного артиста України отримали двоє діячів культури:

Пліш Богдан Йосипович, хормейстер Національного академічного театру опери та балету імені Тараса Шевченка.

Форманчук Олександр Іванович, артист драми Національного академічного театру драми та комедії імені Івана Франка.

Також звання заслуженого артиста присвоїли актору Ісаєнку Андрію Миколайовичу та співаку Монатіку Дмитру Сергійовичу, більше відомому як MONATIK.

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