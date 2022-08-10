У Повітряних силах відреагували на навчання з ППО у білорусі

У білорусі розпочались нові військові навчання. Тим часом росіяни розгортають там додаткові сили і засоби ППО.

Так, нові сили та засоби протиповітряної оборони зафіксували на Волинському та Поліському напрямках. Схоже, ворог готується до оборони. Про це сказав в ефірі загальнонаціонального марафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 канал.

До теми білорусь анонсувала навчання своїх ВПС та ППО з бойовою стріляниною

За його словами, протиповітряна зброя не створена для нападу. Зенітно-ракетні комплекси призначені саме для ураження повітряних цілей та контролю повітряного простору.

Те, що росія насичує ними білорусь говорить фактично про поглинання цієї країни. росія робить з неї потужну військову базу,

– переконаний він.

Зрозуміло, що в росії будуть свої засоби ППО, зокрема комплекси С-300. У країни-агресорки їх достатньо. Тому вони насичуватимуть ними кордони, відповідно погрожуватимуть Україні.

Поки тривають навчання, росія підтягує техніку

У білорусі відбудеться оперативно-тактичне навчання з військами ВПС та ППО з бойовою стріляниною. Вони триватимуть з 9 по 25 серпня.

А тим часом російські окупанти підтягують додаткове озброєння на територію білорусі, повідомили у Генштабі Збройних Сил України. Минулої доби, там почали розгортати додаткові системи ППО.

До речі – лукашенко заговорив про війну: дивіться відео