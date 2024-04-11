Нагнітається атмосфера війни, – білоруський журналіст про постійні військові навчання в країні

У Білорусі тривають чергові військові навчання неподалік кордону з Україною та Польщею. Там підрозділи білоруської армії відпрацьовують "відбиття наступу" умовного противника.

Це 24 Каналу прокоментував головний редактор білоруського "Єврорадіо" Павло Свердлов, зауваживши, що, коли Росія напала на Україну з території Білорусі у 2022-му році, там також проводили навчання. Він додав, що російські війська досі не вийшли з білоруської території.

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"З того часу нагнітається атмосфера війни, відбуваються навчання. Це так само як елемент тиску", – сказав головний редактор білоруського "Єврорадіо".

Мовляв, це нібито здається дрібницею, однак, розслаблятися не варто. На думку Свердлова, з іншого боку, цей урок і в Україні, і в Євросоюзі вивчили.

Головний редактор білоруського "Єврорадіо" додав, що між Києвом та Мінськом відбувається певний діалог, проте, у практичному напрямку. Мовляв, як громадянам України проїхати з Росії через Білорусь, і щоби їм при цьому не перешкоджали. А також щодо того, у якому стані тримають на білоруській території затриманих українців.

Попри те, що українці вимушені комунікувати з Лукашенком, там так само розуміють, що ця диктатура не змінюється. І скільки Лукашенко буде при владі, стільки будуть мігранти, навчання, напруженість у межах Білорусі з Україною та з Євросоюзом,

– наголосив Павло Свердлов.

Рекомендація "утриматися"

Тим часом МЗС Великої Британії порадило своїм громадянам утриматися від поїздок до Білорусі у зв'язку з можливим початком бойових дій на території країни.

Головний редактор білоруського "Єврорадіо" зауважив, що британці, які збираються їхати у Білорусь, можуть бути "кандидатами на затримання". Адже, наприклад, їм можуть навіть підкинути наркотики та перевірити телефон. Звісно ж там "знайдеться" щось заборонене. А якщо не знайдуть, то їх просто підпишуть на екстремістський канал, аби можна було затримати та посадити за ґрати.

"Від такої країни, як сьогоднішня лукашенківська Білорусь, як і від путінської Росії, будь-який іноземець, у якого є голова, має триматися якомога далі, поки там працюють такі режими. Коли нині попереджують, що не можна у Білорусь їздити, я б, звісно, прислухався", – наголосив Свердлов.

Білорусь "готується до війни"