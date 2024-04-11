Нагнітається атмосфера війни, – білоруський журналіст про постійні військові навчання в країні
У Білорусі тривають чергові військові навчання неподалік кордону з Україною та Польщею. Там підрозділи білоруської армії відпрацьовують "відбиття наступу" умовного противника.
Це 24 Каналу прокоментував головний редактор білоруського "Єврорадіо" Павло Свердлов, зауваживши, що, коли Росія напала на Україну з території Білорусі у 2022-му році, там також проводили навчання. Він додав, що російські війська досі не вийшли з білоруської території.
Дивіться також Спецслужби не сплять: як Росія під прикриттям вербує білоруську молодь в університетах
"З того часу нагнітається атмосфера війни, відбуваються навчання. Це так само як елемент тиску", – сказав головний редактор білоруського "Єврорадіо".
Мовляв, це нібито здається дрібницею, однак, розслаблятися не варто. На думку Свердлова, з іншого боку, цей урок і в Україні, і в Євросоюзі вивчили.
Головний редактор білоруського "Єврорадіо" додав, що між Києвом та Мінськом відбувається певний діалог, проте, у практичному напрямку. Мовляв, як громадянам України проїхати з Росії через Білорусь, і щоби їм при цьому не перешкоджали. А також щодо того, у якому стані тримають на білоруській території затриманих українців.
Попри те, що українці вимушені комунікувати з Лукашенком, там так само розуміють, що ця диктатура не змінюється. І скільки Лукашенко буде при владі, стільки будуть мігранти, навчання, напруженість у межах Білорусі з Україною та з Євросоюзом,
– наголосив Павло Свердлов.
Рекомендація "утриматися"
Тим часом МЗС Великої Британії порадило своїм громадянам утриматися від поїздок до Білорусі у зв'язку з можливим початком бойових дій на території країни.
Головний редактор білоруського "Єврорадіо" зауважив, що британці, які збираються їхати у Білорусь, можуть бути "кандидатами на затримання". Адже, наприклад, їм можуть навіть підкинути наркотики та перевірити телефон. Звісно ж там "знайдеться" щось заборонене. А якщо не знайдуть, то їх просто підпишуть на екстремістський канал, аби можна було затримати та посадити за ґрати.
"Від такої країни, як сьогоднішня лукашенківська Білорусь, як і від путінської Росії, будь-який іноземець, у якого є голова, має триматися якомога далі, поки там працюють такі режими. Коли нині попереджують, що не можна у Білорусь їздити, я б, звісно, прислухався", – наголосив Свердлов.
Білорусь "готується до війни"
- Самопроголошений президент країни Алєксандр Лукашенко заявив, що Білорусь "готується до війни". Нині триває підготовка військових підрозділів, постачається техніка та озброєння для підвищення оборонної готовності. Водночас Лукашенко заявив, що вони "не хочуть чужої землі".
- На таку заяву відреагували в ЄС. Там заявили, що зміцнюють євроблок, аби бути готовими протистояти загрозам від Лукашенка та Путіна.
- Тим часом у НАТО переконані, що нині немає ознак, що Білорусь готова офіційно вступити у повномасштабну війну Росії проти України. Водночас там уважно стежать за пересуванням військової техніки вздовж білоруського кордону.