Угорщина відмовилася тренувати воїнів ЗСУ і фінансувати місію ЄС

Угорщина не братиме участі у тренувальній місії для українських бійців та не буде її фінансувати. Будапешт утримався під час голосування щодо ухвалення рішення про тренувальну місію для українських сил.

Голова МЗС Угорщини Сійярто нагадав, що Угорщина утрималася під час голосування з цього питання ще 17 жовтня. Тоді на зустрічі в Люксембурзі було ухвалено принципове рішення щодо започаткування такої місії.

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Яка позиція Угорщини

За словами Сійярто, для врегулювання війни потрібні перемовини між Росією та Україною.

Ми не беремо участі у навчанні українських військовослужбовців і не вносимо до цієї місії жодних фінансових коштів,

– сказав міністр.

Принципову домовленість про створення було досягнуто на зустрічі міністрів у Люксембурзі 17 жовтня. Місія розрахована на два роки, на ці цілі має бути виділено 106,7 мільйона євро. Навчання українських військовослужбовців планується проводити у Польщі та Німеччині.

Зауважте! Місія EUMAM Ukraine діятиме на території країн-членів ЄС та матиме Оперативний штаб у Брюсселі з метою забезпечення загальної координації на стратегічному рівні. Командувачем місії буде віцеадмірал Ерве Блежан, директор Сил військового планування та проведення операцій (MPCC).

EUMAM Ukraine забезпечуватиме особисте, колективне та спеціалізоване тренування для ЗСУ, включаючи Сили територіальної оборони, здійснюватиме координацію та синхронізацію зусиль країн-членів щодо тренування українського персоналу.

Що відомо про тренувальну місію ЄС

14 жовтня 2022 року очільники МЗС Євросоюзу у Брюсселі схвалили рішення утворити тренувальну місію для українських військових.

Згодом стало відомо, що EUMAM очолить польський генерал, командувач 11-ї Люблінської бронекавалерійської дивізії Пьотр Тритек. У Польщі генерал командує 11 бронекавалерійською дивізією.

Пьотр Тритек має очолити оперативне командування, яке поєднає процес підготовки Збройних Сил України. Зокрема, мовиться про навчання особового складу, організації логістики, медичних установ. Окрім того, буде підготовка наших військових на випадок застосування біологічної, хімічної чи ядерної зброї.

Бюджет місії – 106 мільйонів євро на 2 роки. Спочатку навчатимуть 15 тисяч військових.

Оперативне командування базуватиметься у польській Новій Дембі у Підкарпатському воєводстві, ще одне – в Німеччині. Окрім цього, буде командування в Брюсселі, яке, найімовірніше, виконуватиме адміністративні завдання. Детальніше читайте за посиланням.

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