Росія може почати захоплення Європи: США, Британія та Австралія вже готуються, – ЗМІ

12 листопада 2022 , 13:45
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Джерело:

The Times

Американські, британські та австралійські військові розпочали спільні навчання на території США. У легенді йдеться про імітацію вторгнення Росії до ЄС

У двотижневих навчаннях беруть участь чотири з половиною тисячі військовослужбовців. Вони відпрацьовують нові тактичні прийоми, які перейняли у Збройних сил України, за умов відкритого ландшафту пустелі, який схожий на українські степи.

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Як проходять навчання

Навчання відбуваються на американській військовій базі Форт-Ірвін у пустелі Мохаве, Каліфорнія. У першій частині навчань імітується конфлікт, що спалахує в Тихому океані. Другий етап імітує сухопутну війну в Європі.

У тексті наголошується, що обидві події відбуваються на тлі зростання напруженості у відносинах із Китаєм та Росією. До навчань залучили 4,5 тисячі військовослужбовців, вони відпрацюють нові тактичні прийоми, взяті з досвіду Збройних сил України. 

Практика ведення війни змінилась

Війна в Україні показала певні зміни у практиці ведення бойових дій. Мова йде про використання безпілотних літальних апаратів. Тепер західним арміям необхідно швидко адаптуватися до нових реалій. Також військові відпрацьовуватимуть використання 3D-друку для виробництва запчастин у польових умовах.

У межах навчань дрони ідентифікували цілі, а ракети GMLRS обстрілювали ворожі позиції, помічені американськими винищувачами F-35.

У 2023 році аналогічні тренувальні заходи планують провести безпосередньо в Європі. Зокрема, у Польщі в листопаді відбулися спільні навчання Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, а також Великої Британії та США, у яких взяли участь близько двох тисяч військовослужбовців.

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Автор: Анна Романюк