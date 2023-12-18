Reuters, посилаючись на командувача Олександра Тарнавського, написало, що через брак снарядів та іноземної допомоги, українські захисники змушені згортати окремі військові операції. У Силах оборони уточнили, що мав на увазі військовий.

Українські сили не згортають військові операції, а переформатовують їх. На цьому наголосив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

Дивіться також Контррозвідувальні органи мають встановити істину, – Юсов про "прослушку" Залужного

Це неможливо

Полковник зазначив, що ЗМІ допустилися помилки, намагаючись трактувати слова генерала Тарнавського.

Говорити про повне згортання операцій не можна. Наприклад, ОСУВ "Таврія" веде всього дві операції – оборонну і наступальну. Просто згорнути одну операцію неможливо. Це зрозуміло військовим, але не зрозуміло цивільним,

– наголосив Штупун.

Також Штупун підтвердив, що є певне зменшення у постачанні снарядів. Він наголосив, що це не таємниця.

Раніше у коментарі Reuters генерал Тарнавський заявив, що нестача боєприпасів на фронті є дуже великою проблемою. Зокрема, бракує 122-міліметрових та 152-міліметрових боєприпасів.

Командувач наголосив, що скорочення іноземної військової допомоги вплинуло на поле бою. "Тих обсягів, які ми маємо сьогодні, нам не вистачає з огляду на наші потреби", – сказав він у ЗМІ.

Що з допомогою Україні від США та ЄС

Заява Тарнавського про брак боєприпасів пролунала на тлі зволікань західних партнерів із постачанням зброї. Так, Конгрес США досі не ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування союзних держав. Він передбачає виділення Україні 61 мільярд доларів. Спочатку республіканці у Палаті представників виступили за розділення пакету допомоги для Ізраїлю та України. А потім у Сенаті між республіканцями і демократами загострилася суперечка щодо "стіни" на кордоні з Мексикою, і розгляд законопроєкту заблокували.

Тим часом в адміністрації Байдена давно вже почали бити у дзвона, зазначаючи, що коштів, виділених на допомогу Україні, залишилося доволі мало.

У Пентагоні назвали дату, коли вичерпаються кошти на зброю для України. Це станеться до 30 грудня, якщо у Конгресі так і не схвалять нове фінансування.

Поки Палата представників вирушила на різдвяні канікули, Сенат вирішив затриматися ще на тиждень, аби укласти угоду щодо кордону з Мексикою і відповідно розблокувати законопроєкт про фінансування союзників. Втім, сенатори вважають, що, ймовірно, ухвалити допомогу Україні до Різдва не вийде, це вже зроблять наступного року.

14 – 15 грудня на саміті ЄС обговорювалося питання щодо виділення Україні 50 мільярдів євро. Втім, Угорщина наклала на це рішення вето.