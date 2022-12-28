У Південній Кореї підняли у небо винищувачі через зграю птахів, бо прийняли їх за дрони КНДР

У Південній Кореї оголосили хибну тривогу через "неупізнаний летючий об'єкт". Він змусив військових країни кілька годин стежити за невідомим об'єктом, адже було побоювання, що це дрони КНДР.

Відомо, що по обіді 27 грудня військові Південної Кореї виявили невідомий об'єкт.

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Винищувачі кілька годин стежили за зграєю птахів

Він міг бути безпілотником, запущеним з північнокорейської території, в районі острова Канхва. Оскільки днем раніше стався подібний інцидент за участю п'яти дронів, запущених КНДР, Сеул вирішив підняти винищувачі й гелікоптери для перехоплення.

Крім того, наземні підрозділи були приведені у стан підвищеної бойової готовності, а жителям поблизу розіслали повідомлення із закликом пройти в безпечне місце. Але через кілька годин патрулювання виявилось, що летючим об'єктом була зграя перелітних птахів. На радарах вона фіксувалась так само як і безпілотники з невеликим (до двох метрів) розмахом крил.

Чому так сталося

Як пояснив колишній заступник глави Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Чхої Хйон-гук, зима є порою року, під час якої птахи мігрують зграями, й військові радари розпізнають їх інакше, ніж якби ті летіли поодинці.

КНДР запустила безпілотники

26 грудня безпілотники КНДР залетіли у повітряний простір Південної Кореї. Для перехоплення безпілотників Південна Корея підняла у повітря бойові літаки та ударні вертольоти. Під час виконання завдання після вильоту з території бази південнокорейський легкий штурмовик КА-1 розбився. Двоє пілотів встигли катапультуватись. До речі, південнокорейські військові кажуть, що аварія сталася через дії Північної Кореї.

Згодом військові Південної Кореї публічно попросили вибачення за невдалу спробу збити дрони КНДР. Генерал-лейтенант Кан Шін-чул сказав, що йому шкода, що їхні військові, хоч і виявили та відстежили безпілотники, але так і не змогли їх збити.