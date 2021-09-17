Військові провели масштабні навчання поблизу кордонів з Росією – потужне відео
Джерело:СБУ
СБУ провела тактико-спеціальні навчання у Чернігівській та Сумській областях. Тим часом "Азов" відточував навики протидесантної оборони біля Азовського моря.
Тренування проводили в умовах максимально наближених до реальних. У заходах залучили понад 1,5 тисячі осіб і понад 100 одиниць техніки.
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Навчання на Півночі: "ворог" дестабілізує регіони
СБУ провела масштабні тактико-спеціальні навчання у Чернігівській та Сумській областях. У ході навчань посилили режим безпеки на військових, інфраструктурних та інших об'єктах.
За легендою, на територію цих регіонів проникла умовна диверсійно-розвідувальна група. Вони планували завдати збитків і дестабілізувати суспільно-політичну обстановку у прикордонних районах.
Навчання СБУ біля північного кордону з Росією / Фото СБУ
Для знешкодження умовної ДРГ учасники навчань провели комплекс оперативно-розшукових, контррозвідувальних та фільтраційних заходів.
У заходах брали участь підрозділи:
- СБУ,
- Держприкордонслужби,
- Збройних Сил України,
- Національної гвардії,
- Держслужби з надзвичайних ситуацій,
- Національної поліції,
- представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Наприкінці тренувань спецпризначенці провели успішну операцію із нейтралізації "диверсантів" у районі прикордонного пункту пропуску. Під час затримання вони чинили збройний супротив.
Головною метою навчань стало підвищення рівня безпеки у прикордонних регіонах України.
Як СБУ провела навчання на північному кордоні з Росією: дивіться відео
Навчання на узбережжі Азовського моря: ворог не пройде
Водночас 16 вересня на узбережжі Азовського моря відбулися планові навчання протидесантної оборони. Під час висадки противника залучили:
- піхотні підрозділи,
- танкістів,
- артилерію окремого загону спецпризначення "Азов".
Навчання на Приазов'ї бійців "Азова" / Фото polkazov
Згідно з легендою, противник сформував катерні десантні групи, які висунулись на десантну ділянку і спробували висадитися. Надалі вони начебто чекали підкріплення.
Завдання групи полягало у тому, щоб завадити ворожим силам висадитися, потім відбити атаку і скинути противника назад у море,
– розповідає начальник штабу з позивним "Сноу".
За його словами, всі заплановані заходи відпрацювали і завдання виконали.Зверніть увагу! Російські бойовики 16 вересня проводили тренування зі стрільби та управління вогнем з артилерійськими підрозділами. Під час навчань окупанти обстріляли село Іллірія, що на Луганщині. На жаль, постраждали цивільні люди.