Військові розробляють різні плани й операції, – Маляр про деблокаду Маріуполя

Україна робить усе можливе, щоб врятувати відважних захисників Маріуполя. Також наші герої постійно намагаються атакувати ворога та просунутися у напрямку міста.

Триває 82-й день війни України проти російських окупантів. Увесь цей час Маріуполь оточений росіянами, а захисники міста здійснили подвиг, встоявши під постійним вогнем та бомбардуваннями рашистів.

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План деблокади Маріуполя

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, робота над деблокадою Маріуполя триває. Про це вона заявила в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Маляр підкреслила, що військові здійснюють планування операцій з деблокади Маріуполя. Публічно про них говорити ніхто не буде – ворог уважно стежить за інформаційним простором.

При цьому плани операцій з деблокади Маріуполя розробляються та обговорюються постійно. Звісно, в публічний простір нічого не проникає, адже це лише зіграє на руку ворогу, – сказала Маляр.

Ситуація в Маріуполі: останні новини

Стало відомо, що 8-річний хлопчик, рукописний щоденник якого змусив плакати всю Україну, досі перебуває у заблокованому та майже повністю стертому з лиця землі Маріуполі. Фотограф Євгеній Сосновський розповів історію маленького автора та його сім'ї.

Героїчні ССО просуваються у напрямку Маріуполя та нищать російських окупантів. Бійці показали відео, яких зачищають Україну від російських нелюдів.

Росіяни ведуть підготовку до шаленої брехні про те, що "Маріуполь знищили ЗСУ". Для цього ворог почав підробляти свідчення свідків звірств російської армії. Складати брехливі свідчення мають самі мешканці Маріуполя в обмін на компенсацію за зруйноване житло (500 тисяч рублів, що наразі становить близько 6 тисяч доларів) та загиблих родичів (3 мільйони рублів, що орієнтовно 33 тисячі доларів). Для отримання компенсації маріупольці мають подати письмову заяву, в якій вкажуть, що майно знищили ЗСУ, а рідних вбила українська армія. Повідомляється, що через вкрай важку ситуацію в місті деякі люди змушені писати відповідні заяви.

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