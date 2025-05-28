Військові спростували чутки про те, що Росія перекидає 50-тисячне угрупування для наступу

У оперативно-тактичному угрупуванні "Харків" відповіли на чутки, що росіяни перекидають 50-тисячне угрупування, щоб напасти на Харків. За словами військових, ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ОТУ "Харків".

Дивіться також Росія атакувала українські міста, але й отримала удар по Підмосков'ю: хронологія 1190 дня війни

Чи готуються росіяни до масштабного наступу

Бійці згадали інформацію, яку висвітлювали окремі закордонні медіа з посиланням на "західних аналітиків" про те, що армія Росії нібито готується до масштабного наступу на Харків.

З цією метою ворог начебто перекинув з Курщини до українського кордону, що межує з Харківською областю, 50-тисячне угрупування військ. Ця інформація не відповідає дійсності,

– повідомили військові.

Вони закликали українські та закордонні медіа ретельно перевіряти інформацію перед публікацією.

Раніше повідомляли про те, що росіяни дійсно намагалися рухатися біля кордону Харківської області, але не здійснювали масштабних атак на цьому напрямку. "Харківський напрямок він загалом не дуже інтенсивний відносно інших. Якщо там інтенсивність і зростає, то це зростання в межах 2-3 боєзіткнень на добу. Це не сотня, як буває під Покровськом", – пояснив речник ОСУВ "Хортиця".