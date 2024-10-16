ISW: Північнокорейські військові дозволять Путіну уникати мобілізації

Військові з Північної Кореї дозволять Путіну уникнути мобілізації в Росії. Аналітики кажуть, що Кремль, ймовірно, використовує угоду про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю.

В ISW написали, що російський диктатор Путін хоче компенсувати вимоги щодо формування російських військ. Раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО пояснили, що Росія спочатку може використати північнокорейських військових для відбиття наступу ЗСУ у Курській області.

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Що відомо про прагнення Путіна

Кремль, ймовірно, використовує нещодавню угоду про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю, укладену в червні 2024 року, частково для того, щоб компенсувати вимоги щодо формування російських військ і безпеки кордонів, ще більше зміцнюючи зобов'язання президента Росії Владіміра Путіна уникати мобілізації якомога довше,

– заявили в ISW.

Ба більше, аналітики зауважили, що українські видання повідомили 15 жовтня з посиланням на анонімні джерела військової розвідки, що російська 11 повітряно-десантна бригада (ВДВ) формує "батальйон" чисельністю 3 тисячі осіб, укомплектований громадянами Північної Кореї. До речі, чисельний склад значно перевищує чисельність батальйону.

Джерела в українській розвідці припускають, що "батальйон":

ймовірно, залучать в оборонних операціях Росії в Курській області;

до 18 північнокорейських солдатів вже дезертувати зі своїх позицій в Брянській і Курській областях до того, як підрозділ залучили до бойових дій.

Аналітики кажуть, що не можуть самостійно підтвердити правдивість цих повідомлень, проте російські офіційні особи їх не заперечували.