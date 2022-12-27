Військові вимагають зняти Шуляк з усіх державних посад через розбірки з важкопораненим бійцем

Військові вимагають зняти Олену Шуляк з посади голови парламентського комітету містобудування та інших державних посад після скандалу з її візитом у госпіталь до важкопораненого бійця, який критикував законопроєкт №5655.

Про це написав у фейсбуці офіцер ЗСУ Мирон Дмитрик.

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"Вже тиждень мене мучить те скотство, яке вчинила Олена Шуляк. Чекаю від президента єдино правильних кроків у цій ситуації: зняти Шуляк з посади голови партії та всіх посад у нашій державі, зокрема з керівництва парламентського комітету з містобудування та місцевого самоврядування. Бо вона не має морального права з таким відношенням до Героїв представляти владу України!" – заявив Мирон Дмитрик.

Військовий звертає увагу, що вже тиждень немає реакції президента на цей випадок, який набув розголосу.

Найгірше в цій ситуації те, що більше як тиждень ніякої реакції немає від Верховного Головнокомандувача, який зобов'язаний захищати бійців. Як і немає реакції від справжнього єдиного лідера "Слуг", який мав би реагувати на такі, м'яко кажучи, "зашквари". За "дивним" збігом – це одна людина. Президент Зеленський, – зазначив Дмитрик.

За його словами, якби такий вчинок зробив звичайний партієць, на нього навіть не звернули б уваги. Але йдеться про лідерку "Слуги народу" – "голову партії, яка володіє, по суті, монопольною владою в нашій країні".

"Я навіть боюсь уявити, який треба мати рівень, щоб прийти в шпиталь до важкопораненого Олега Симороза і принижувати бійця через його критику протягнутого "слугами" спільно з недобитками-"опзжопами" абсолютно лобістського і корупційного закону про містобудування. Принижувати і погрожувати в той час, коли він навіть не може встати і викинути її з палати, бо втратив ноги на війні", – наголосив офіцер.

Олена Шуляк влаштувала розбірки з важкопораненим бійцем Олегом Симорозом / Фото колаж 24 каналу

Головне про скандал з Оленою Шуляк

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк прийшла у військовий госпіталь до важкопораненого бійця Олега Симороза, який заявив у фейсбуці, що законопроєкт №5655 ухвалено в інтересах будівельної мафії. За словами бійця, Шуляк навіть не запитала пораненого про самопочуття, а намагалася "з'ясувати стосунки" щодо скандального законопроєкту.

Пізніше Шуляк попросила вибачення у фейсбуці, але Симороз назвав це "просто огидним фарсом і знущанням".

Через Шуляк депутати "Слуги народу" почали покидати партію. Зокрема, заяву про вихід з партії написала народна депутатка Галина Янченко.