Військові захопили ватажка бойовиків, який керував обстрілом українських позицій

Ватажка бойовиків затримали під час спроби перетнути лінії розмежування. Окупант керував обстрілами по українських позиціях на Луганщині,

Пресслужба СБУ повідомила, що бойовик втратив орієнтири на місцевості та вийшов на українські позиції. Окупант був вбраний у військовий однострій російського зразка.

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У ході досудового розслідування встановили, що затриманий є командиром ворожого мотострілецького підрозділу,

– мовиться у повідомленні.

У СБУ наголосили, що під керівництвом затриманого бойовики угруповання брали участь в обстрілах позицій українських військових. Слідство встановило, що за даними слідства у лютому 2020 року зловмисник отримав російське громадянство.

Ватажку бойовиків вже повідомили про підозру.

Викриття російських дипломатів-шпигунів

Взимку 2021 року пресслужба СБУ повідомила, що від 2014 року контррозвідка викрила понад 20 ворожих дипломатів-розвідників.

Ба більше, українські силовики затримали сотні диверсантів.

Упродовж 7 років у різних областях України вдалося нейтралізувати понад 30 агентурних мереж.

За державну зраду та шпигунство засудили понад 180 зловмисників.

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