Військових КНДР готують до війни в Україні на 4 полігонах Росії, – джерела

18 жовтня 2024, 15:11
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Автор: Ірина Марціяш

Північнокорейських військових готують до війни в Україні. Так, підготовка солдат КНДР відбувається на 4 російських полігонах.

Про це повідомили джерела 24 Каналу в Силах оборони. Ідеться про полігони в російських містах: Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ та Владивосток.

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Солдати КНДР проходять підготовку на російських полігонах

У п'ятницю, 18 жовтня, джерела 24 Каналу в Силах оборони повідомили, що північнокорейські військові проходять навчання на російських полігонах. Зазначається, що готуються вони до війни в Україні на полігонах в 4 російських містах.

Йдеться про полігони в містах країни-агресорки:

  • Хабаровськ,
  • Уссурійськ,
  • Благовєщенськ,
  • Владивосток.

Зауважимо, що розмови про те, що Росія хоче залучити північнокорейських військових до війни проти України, тривають вже доволі довго. За словами Кирила Буданова, очільника ГУР МО, до 1 листопада 11 тисяч військових КНДР будуть готові воювати в Україні

За його словами, північнокорейські солдати використовуватимуть російську техніку і боєприпаси.

Перший загін із 2 600 осіб вирушить до Курська. Доля решти військ поки невідома.