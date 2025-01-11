Воїни ССО взяли у полон солдата КНДР: цей момент потрапив на відео

11 січня 2025, 14:55
Читать новость на русском
Автор: Вікторія Кульженко

Українські військові вперше взяли солдатів КНДР у полон. Це є фактичним підтвердженням участі Північної Кореї у війні проти нашої держави.

Одного із двох солдатів КНДР взяли у полон воїни ССО. Про це пише 24 Канал з посиланням на відповідне відео від військових

Дивіться також Снайпери ГУР ліквідували групу загарбників під Покровськом: ефектне відео

Полоненому надали допомогу

Українські бійці розповіли, що оператори тактичної групи №84 Сил спеціальних операцій взяли в полон військового з Північної Кореї під час спеціальних дій у Курській області Росії.

Після евакуації з поля бою оператори ССО надали полоненому з КНДР першу домедичну допомогу. Українські військові працювали злагоджено та майстерно виконали свою роботу. 

Боротьба триває. Далі буде,
– написали українські воїни. 

Солдата КНДР взяли у полон: дивіться відео

У СБУ розповіли деталі щодо полонених. Їм по 20 та 25 років. Один із них був просто солдатом у армії КНДР, а інший – снайпером розвідником.