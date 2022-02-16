Військових США перекидають на навчання з Німеччини ближче до України
Джерело:Reuters
Американських військових вирішили перекинути з Німеччини до Словаччини. Перша частина контингенту 15 лютого увійшла на територію Чехії й прямує на навчання Saber Strike 2022.
Що відомо про військові навчання у Словаччині
Тренування Saber Strike 2022 є запланованими й відбуваються 1 раз на 2 роки. Вони триватимуть протягом перших двох тижнів березня.
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У навчаннях візьмуть участь:
- близько 2000 американських військових,
- 1300 словацьких бійців.
- майже 600 одиниць техніки.
Після завершення навчань американські військові повернуться на німецькі бази.
Як повідомляє Міноборони Чехії, близько 1500 військових та 700 одиниць техніки переміщатимуться країною 7 колонами переважно вночі. Це необхідно для того, щоб не ускладнювати рух на дорогах.
Навчання не пов'язані з ситуацією в Україні
Видання зазначило, що ці тренування відбуваються систематично, тому з російською агресією проти України не пов'язані. У Saber Strike беруть участь країни Балтії, Німеччина, Словаччина, Польща, США та Чехія.
Словацька частина навчань відбуватиметься біля міста Зволен. Воно розташоване на відстані понад 300 кілометрів від кордону з Україною.
Що відомо про американські війська у Європі
- На тлі стягування російських військ під Україну, США вирішили посилити східний фланг НАТО.
- Для цього вони відправили у держави Східної Європи свої війська.
- Так, американські бійці прибули у Польщу, Румунію та Німеччину.
- До речі, військові висадилися лише за 70 кілометрів від України – у польському місті Жешув.
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