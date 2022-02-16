Військових США перекидають на навчання з Німеччини ближче до України

Американських військових вирішили перекинути з Німеччини до Словаччини. Перша частина контингенту 15 лютого увійшла на територію Чехії й прямує на навчання Saber Strike 2022.

Що відомо про військові навчання у Словаччині

Тренування Saber Strike 2022 є запланованими й відбуваються 1 раз на 2 роки. Вони триватимуть протягом перших двох тижнів березня.

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У навчаннях візьмуть участь:

близько 2000 американських військових,

1300 словацьких бійців.

майже 600 одиниць техніки.

Після завершення навчань американські військові повернуться на німецькі бази.

Як повідомляє Міноборони Чехії, близько 1500 військових та 700 одиниць техніки переміщатимуться країною 7 колонами переважно вночі. Це необхідно для того, щоб не ускладнювати рух на дорогах.

Навчання не пов'язані з ситуацією в Україні

Видання зазначило, що ці тренування відбуваються систематично, тому з російською агресією проти України не пов'язані. У Saber Strike беруть участь країни Балтії, Німеччина, Словаччина, Польща, США та Чехія.

Словацька частина навчань відбуватиметься біля міста Зволен. Воно розташоване на відстані понад 300 кілометрів від кордону з Україною.

Що відомо про американські війська у Європі

На тлі стягування російських військ під Україну, США вирішили посилити східний фланг НАТО.

Для цього вони відправили у держави Східної Європи свої війська.

Так, американські бійці прибули у Польщу, Румунію та Німеччину.

До речі, військові висадилися лише за 70 кілометрів від України – у польському місті Жешув.

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