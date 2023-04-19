У військових є декілька планів, – Маляр каже, що ЗСУ вже ведуть контрнаступальні дії

Ганна Маляр заявила, що воїни ЗСУ станом на 19 квітня вже ведуть контрнаступальні дії. Зокрема, мовиться про оборону Бахмута.

Заступниця міністра оборони Маляр зауважила, що вузько говорити про контрнаступ – некоректно. Відповідну заяву вона зробила в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Це – величезний комплекс різних дій і заходів, які зараз здійснюють ЗСУ. Це насамперед підготовка людей до комплексу дій: і до оборонних, і до наступальних. Але все це разом можна називати заходами контрнаступальних дій,

– наголосила Маляр.

Заступниця міністра оборони наголосила, що контрнаступальними діями можна вважати, зокрема, оборону Бахмута та бої на інших напрямках фронту. ЗСУ успішно зупиняють там російських загарбників.

"Наступ йде на чотирьох основних напрямках з боку ворога: Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський, Лиманський. Там здійснюють активні штурмові дії наші ЗСУ і це теж контрнаступальні дії", – зауважила Маляр.

Раніше Кирило Буданов схарактеризував контрнаступ ЗСУ словами "це буде швидко". Він наголосив, що наразі не розкриватиме жодних задумів, бо це буде дикістю.

Денис Шмигаль зауважив, що ніщо не змінить планів України на контрнаступ.