Через наплив мігрантів: військовим у Литві розширили повноваження у прикордонних районах

14 серпня 2021 , 15:32
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Джерело:

LRT

Через наплив мігрантів військовим Литви у прикордонних районах надали додаткові повноваження. Відповідне рішення ухвалив президент Гітанас Науседа.

У пресслужбі президента розповіли, що кількість іноземців, які нелегально перетинають кордон Литви, зросла у десятки разів. 

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З огляду на поточну ситуацію президент вирішив надати додаткові повноваження військовим,
– мовиться у повідомленні.

Що дозволили військовим

  • Віддавати накази цивільному населенню та затримувати людей, які відмовляються їх виконувати.
  • Оглядати транспортні засоби та перевіряти людей. За необхідності військові також можуть застосовувати спецзасоби.

Наплив мігрантів у Литві: головне

  • У липні 2021 року Литва оголосила надзвичайну ситуацію через мігрантів з Білорусі. Лише упродовж червня кордон Білорусі намагалися незаконно перетнути 400 людей.
  • Вже 1 серпня кордон з Литвою перетнула рекордна кількість нелегальних мігрантів.
  • Згодом у тимчасовому таборі для нелегальних мігрантів у Литві спалахнули заворушення. Правоохоронці стабілізували ситуацію. 
Автор: Мар'яна Бекало