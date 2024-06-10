Військовослужбовці ППО Росії отримали наказ на евакуацію сімей з Криму, – "Атеш"

10 червня 2024, 14:31
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Джерело:

"Атеш"

Російське командування "рекомендує" військовим ППО евакуювати їхні сім'ї із тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш". Подробиці про ситуацію, читайте далі в матеріалі.

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Військовим ППО збройних сил Росії наказали евакуювати сім'ї з Криму

В партизанському русі повідомили, що агент "Атеш", що входить до розрахунку системи ППО, дислокованої в населеному пункті Осовини в Криму, повідомляє про отримання "рекомендації" від командирів почати евакуацію своїх родин у військові містечка південного військового округу.

Цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО в Бєлгородську область, що створює загрозу безпеці в Криму, залишаючи його без належного покриття,
– йдеться в повідомленні.

Також там додали, що паралельно окупанти створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з БпЛА, використовуючи ЗУ-23-2.

"Це вказує на стратегічну переорієнтацію і підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага відводиться з Криму", – резюмували партизани.

Вибухи в Криму вночі 10 червня: коротко

  • В ніч на 10 червня у Євпаторії, Саках, Джанкої, Бахчисараї та Красноперекопську місцеві жителі повідомляли про низку потужних вибухів. Про це вони повідомляли близько першої ночі.
  • Згодом стало відомо, що окупанти перекрили рух через Керченський міст. Гучно було й у Джанкойському районі. Там чули принаймні 2 вибухи. Вибухало й у Бахчисарайському та Сакському районах.
  • 5 – 6 вибухів пролунали у районі Первомайська.
  • Крім цього, місцеві кажуть, що по об'єкту біля Євпаторії прилетіло одразу 4 ракети. Детальніше, куди могло прилетіти – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Автор: Ірина Марціяш