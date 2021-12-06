Військовим вручили низку нагород до ювілею ЗСУ
Джерело:24 канал
Під час урочистостей у 30-річний ювілей Збройних Сил України відбулося вручення держнагород для військових. Бійців нагородили орденами та медаллями.
Захисників нагородили за особисту мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій та високий професіоналізм. Деякі ордени вручав президент Володимир Зеленський, інші – командувач Операції об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк, міністр оборони Олексій Резніков, заступник головнокомандувача ЗСУ Євген Мойсюк, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала
До речі У 6 містах України одночасно пройшли урочистості з нагоди 30-річчя ЗСУ
Хто отримав нагороди
Ордено Богдана Хмельницького 3 ступеня:
- полковник Олексій Вуколов,
- майор Іван Свіржевський,
- полковник Віталій Твердовський.
- підполковник Сергій Авар'янов.
- підполковник Віталій Богачук,
- підполковник Дмитро Завадський.
- підполковник Артем Ліньков,
- майор Вадим Ольшицький.
Медаль "За військову службу Україні":
- штаб-сержант Дмитро Мартиненко,
- сержантка Ірина Мельник,
- майор Олександр Перевалов,
- сержант Олександр Решетило,
- підполковник Володимир Хоменко,
- майор Костянтин Цьома,
- головний сержант Руслан Грабар,
- майор Дмитро Кірілов,
- сержант Дмитро Шостаковський.
- полковник Володимира Садовського.
- полковник Сергій Панов,
- головний сержант Юрій Ткаченко,
- старший сержант Михайло Бікетченко,
- молодший сержант В'ячеслав Кондрашов,
- молодший сержант Ілля Даниленко,
- штаб-сержант Юрій Дерещук,
- солдат Іван Карагодін,
- капітан Роман Івасюк,
- сержант Роман Чорній,
- сержант Андрій Василик,
- старший лейтенант Віталій Гураль,
- майор Євген Зворикін,
- майор Максим Колот,
- майор Дмитро Павловський,
- полковник Сергій Синітко,
- капітан Андрій Сулятицький,
- старший лейтенант Олександр Хоменко,
Медаль "Захисник Вітчизни":
- старший лейтенант Юрій Мацьків.
- старша лейтенантка Світлана Бутенко,
- капітан Сергій Власенко,
- полковник Валентин Саблов,
- майор Петро Черевко,
- майор Микола Забєлін,
- майор Ігор Ситніцький.
- сержант Максим Басько,
- старший лейтенант Кирило Бєлий,
- старший лейтенант В'ячеслав Данилюк,
- старший лейтенант Дмитро Сизий,
- старший лейтенант Станіслав Скляр,
- капітан Роман Поліщук,
- капітан Володимир Болехан.
Як пройшли заходи святкування ювілею ЗСУ
6 грудня Україна відзначає 30-ту річницю створення Збройних сил України. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військових та запевнив, що українська армія є однією із найсильніших у світі.
З нагоди свята в шести українських містах відбулися урочистості. провели телеміст Харків – Київ – Краматорськ – Львів – Одеса – Озерне. Крім нагород, військовим передали озброєння та техніку. Наприклад, 3 танки Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е, 10 броньованих автомобілів "Козак-2М1".
Зеленський на святкуванні Дня ЗСУ \ Марафон з Києва, Харкова, Одеси та Львова – дивіться відео: