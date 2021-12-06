Військовим вручили низку нагород до ювілею ЗСУ

6 грудня 2021 , 21:14
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Джерело:

24 канал

Під час урочистостей у 30-річний ювілей Збройних Сил України відбулося вручення держнагород для військових. Бійців нагородили орденами та медаллями.

Захисників нагородили за особисту мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій та високий професіоналізм. Деякі ордени вручав президент Володимир Зеленський, інші – командувач Операції об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк, міністр оборони Олексій Резніков, заступник головнокомандувача ЗСУ Євген Мойсюк, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала

До речі У 6 містах України одночасно пройшли урочистості з нагоди 30-річчя ЗСУ

Хто отримав нагороди

Ордено Богдана Хмельницького 3 ступеня:

  • полковник Олексій Вуколов,
  • майор Іван Свіржевський,
  • полковник Віталій Твердовський.
  • підполковник Сергій Авар'янов.
  • підполковник Віталій Богачук,
  • підполковник Дмитро Завадський.
  • підполковник Артем Ліньков, 
  • майор Вадим Ольшицький.

Медаль "За військову службу Україні":

  • штаб-сержант Дмитро Мартиненко,
  • сержантка Ірина Мельник,
  • майор Олександр Перевалов,
  • сержант Олександр Решетило,
  • підполковник Володимир Хоменко,
  • майор Костянтин Цьома,
  • головний сержант Руслан Грабар,
  • майор Дмитро Кірілов,
  • сержант Дмитро Шостаковський.
  • полковник Володимира Садовського.
  • полковник Сергій Панов,
  • головний сержант Юрій Ткаченко,
  • старший сержант Михайло Бікетченко,
  • молодший сержант В'ячеслав Кондрашов,
  • молодший сержант Ілля Даниленко,
  • штаб-сержант Юрій Дерещук,
  • солдат Іван Карагодін,
  • капітан Роман Івасюк, 
  • сержант Роман Чорній,
  • сержант Андрій Василик,
  • старший лейтенант Віталій Гураль,
  • майор Євген Зворикін, 
  • майор Максим Колот,
  • майор Дмитро Павловський,
  • полковник Сергій Синітко,
  • капітан Андрій Сулятицький,
  • старший лейтенант Олександр Хоменко,

Медаль "Захисник Вітчизни":

  • старший лейтенант Юрій Мацьків.
  • старша лейтенантка Світлана Бутенко,
  • капітан Сергій Власенко,
  • полковник Валентин Саблов,
  • майор Петро Черевко,
  • майор Микола Забєлін,
  • майор Ігор Ситніцький.
  • сержант Максим Басько,
  • старший лейтенант Кирило Бєлий,
  • старший лейтенант В'ячеслав Данилюк,
  • старший лейтенант Дмитро Сизий,
  • старший лейтенант Станіслав Скляр,
  • капітан Роман Поліщук,
  • капітан Володимир Болехан.

Як пройшли заходи святкування ювілею ЗСУ

6 грудня Україна відзначає 30-ту річницю створення Збройних сил України. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військових та запевнив, що українська армія є однією із найсильніших у світі. 

З нагоди свята в шести українських містах відбулися урочистості. провели телеміст Харків – Київ – Краматорськ – Львів – Одеса – Озерне. Крім нагород, військовим передали озброєння та техніку. Наприклад, 3 танки Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е, 10 броньованих автомобілів "Козак-2М1".

Зеленський на святкуванні Дня ЗСУ \ Марафон з Києва, Харкова, Одеси та Львова – дивіться відео:

 

Автор: Ольга Музика