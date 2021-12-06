Військовим вручили низку нагород до ювілею ЗСУ

Під час урочистостей у 30-річний ювілей Збройних Сил України відбулося вручення держнагород для військових. Бійців нагородили орденами та медаллями.

Захисників нагородили за особисту мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій та високий професіоналізм. Деякі ордени вручав президент Володимир Зеленський, інші – командувач Операції об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк, міністр оборони Олексій Резніков, заступник головнокомандувача ЗСУ Євген Мойсюк, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала

До речі У 6 містах України одночасно пройшли урочистості з нагоди 30-річчя ЗСУ

Хто отримав нагороди

Ордено Богдана Хмельницького 3 ступеня:

полковник Олексій Вуколов,

майор Іван Свіржевський,

полковник Віталій Твердовський.

підполковник Сергій Авар'янов.

підполковник Віталій Богачук,

підполковник Дмитро Завадський.

підполковник Артем Ліньков,

майор Вадим Ольшицький.

Медаль "За військову службу Україні":

штаб-сержант Дмитро Мартиненко,

сержантка Ірина Мельник,

майор Олександр Перевалов,

сержант Олександр Решетило,

підполковник Володимир Хоменко,

майор Костянтин Цьома,

головний сержант Руслан Грабар,

майор Дмитро Кірілов,

сержант Дмитро Шостаковський.

полковник Володимира Садовського.

полковник Сергій Панов,

головний сержант Юрій Ткаченко,

старший сержант Михайло Бікетченко,

молодший сержант В'ячеслав Кондрашов,

молодший сержант Ілля Даниленко,

штаб-сержант Юрій Дерещук,

солдат Іван Карагодін,

капітан Роман Івасюк,

сержант Роман Чорній,

сержант Андрій Василик,

старший лейтенант Віталій Гураль,

майор Євген Зворикін,

майор Максим Колот,

майор Дмитро Павловський,

полковник Сергій Синітко,

капітан Андрій Сулятицький,

старший лейтенант Олександр Хоменко,

Медаль "Захисник Вітчизни":

старший лейтенант Юрій Мацьків.

старша лейтенантка Світлана Бутенко,

капітан Сергій Власенко,

полковник Валентин Саблов,

майор Петро Черевко,

майор Микола Забєлін,

майор Ігор Ситніцький.

сержант Максим Басько,

старший лейтенант Кирило Бєлий,

старший лейтенант В'ячеслав Данилюк,

старший лейтенант Дмитро Сизий,

старший лейтенант Станіслав Скляр,

капітан Роман Поліщук,

капітан Володимир Болехан.

Як пройшли заходи святкування ювілею ЗСУ

6 грудня Україна відзначає 30-ту річницю створення Збройних сил України. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військових та запевнив, що українська армія є однією із найсильніших у світі.

З нагоди свята в шести українських містах відбулися урочистості. провели телеміст Харків – Київ – Краматорськ – Львів – Одеса – Озерне. Крім нагород, військовим передали озброєння та техніку. Наприклад, 3 танки Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е, 10 броньованих автомобілів "Козак-2М1".

Зеленський на святкуванні Дня ЗСУ \ Марафон з Києва, Харкова, Одеси та Львова – дивіться відео: