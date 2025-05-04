"Це просто метал": захисник Маріуполя розповів про звання Героя України і "Золоту Зірку"

Військовий 12-ї бригади "Азову" та учасник оборони Маріуполя Богдан Цимбал у жовтні 2024 року отримав звання Героя України. Однак таку нагороду боєць назвав "просто металом".

Про це Богдан Цимбал розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Яке значення має звання Героя України

Під час церемонії вручення звання Героя України та ордена "Золота Зірка" Богдан Цимбал звернувся до Володимира Зеленського з проханням якнайшвидше повернути з полону його побратимів.

Як зізнався військовий, його звернення було не спонтанним – він заздалегідь вирішив озвучити це, щойно дізнався про нагородження.

Богдан Цимбал пояснив, що він взагалі не хотів їхати на церемонію – військового це "більше напружувало, ніж радувало".

Можливо, я зараз когось ображу… Я командир підрозділу, і для мене нагорода – це просто метал. Так, я Герой України, але важливо й інше: дайте мені боєприпаси, зброю, щоб воювати, і поверніть побратимів з полону. Більше нічого не потрібно. Поверніть наших – і це буде найкраща нагорода,

– підкреслив він.

Військовий визнає: нагороди потрібні, адже це визнання. Водночас Цимбал переконаний, що відзнаки мають отримувати насамперед ті, хто дійсно ризикує життям, зокрема воїни, медики та поліцейські.

До слова, в інтер'ю боєць "Азову" також заявив, що зараз в Україні необхідно говорити про мобілізацію всієї країни, а не лише військовослужбовців. Йдеться про переведення країни, зокрема підприємств, на військові рейки.