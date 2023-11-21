Генератори за завищеною вартістю: у військовій частині Чернігівщини виявили порушення

Аудит Міноборони виявив порушення в одній із військових частин на майже 40 мільйонів гривень. Частина купувала генератори за завищеною вартістю, при цьому більшість з них під час відключень світла та блекаутів просто стояли на складах.

Служба внутрішнього аудиту Міноборони у співпраці з правоохоронними органами провела перевірку однієї з військових частин у Чернігівській області. Вони виявили порушення, що призвели до збитків державі на суму 38,8 млн грн.

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Результати аудиту

Загалом аудитори виявили 4 порушення. Наймасштабніше із них – безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів, що спричинило 37,1 мільйона гривень збитків.

Аудит встановив, що посадові особи військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками, чим істотно змінювали умови договору. Через це вони закупили на 163 генератори менше від встановленої потреби.

Ба більше, виявилося, що більша частина цих генераторів лежали на складах в період, коли вони були дуже потрібні військовим.

При чому в період з жовтня 2022-го по квітень 2023-го року, коли генератори були критично потрібні військовим, більшість з них до військових частин не постачалися, а накопичувалися на складах. Частка виданих генераторів для користування не перевищила 15% від закуплених,

– повідомили в Міноборони.

Крім цього, виявлено інші порушення на загальну суму 1,7 мільйона гривень.

У частині намагалися завадити перевірці

У Міноборони заявили, що під час перевірки Служби внутрішнього аудиту у частині намагалися перешкоджати діям аудиторів.

Керівництво міністерства вже передало до правоохоронних органів відомості про порушення посадових осіб, зокрема командира військової частини. Наразі розпочато кримінальне провадження.

До слова, нещодавно журналісти встановили, що Міністерство оборони України витратило 2 мільярди гривень на три контракти про закупівлю боєприпасів. Усі вони провалилися, тож військові не отримали потрібні боєприпаси.

Виявилось, що в одному контракті між міністерством та виробником озброєння стояло цілих три компанії-прокладки, завданням яких було лише отримувати гроші.