Військовий експерт пояснив, чому росія не може оголосити навіть часткову мобілізацію

росія на здатна провести на своїх територіях навіть часткову мобілізацію. Саме через це, окупанти не можуть досягти жодних значних успіхів, адже людський ресурс у них вичерпується.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що оголошення загальної мобілізації у росії, це визнання поразки перед Україною.

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"російське суспільство не готове до участі у війні, це вже демонстрували навіть опитування", – пояснює Жданов.

Ворог проводить заходи прихованої мобілізації і намагаються якось поповнити лави. Але оголосити мобілізацію відкрито – не можуть, це буде визнання поразки російської армії перед українцями,

– переконаний військовий експерт.

За словами Олега Жданова, оголошення мобілізації можна буде вважати особистою політичною поразкою путіна, сама російська пропаганда зіграла з кремлівським диктатором злий жарт.

"Вони настільки розкрутили машину пропаганди про непереможність російської армії, що визнання її поразки, буде політичною смертю для самого путіна", – переконаний Жданов.

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