Військовий експерт пояснив, чому росія не може оголосити навіть часткову мобілізацію

29 липня 2022 , 14:47
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росія на здатна провести на своїх територіях навіть часткову мобілізацію. Саме через це, окупанти не можуть досягти жодних значних успіхів, адже людський ресурс у них вичерпується.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що оголошення загальної мобілізації у росії, це визнання поразки перед Україною.

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"російське суспільство не готове до участі у війні, це вже демонстрували навіть опитування", – пояснює Жданов.

Ворог проводить заходи прихованої мобілізації і намагаються якось поповнити лави. Але оголосити мобілізацію відкрито – не можуть, це буде визнання поразки російської армії перед українцями,
– переконаний військовий експерт.

За словами Олега Жданова, оголошення мобілізації можна буде вважати особистою політичною поразкою путіна, сама російська пропаганда зіграла з кремлівським диктатором злий жарт.

"Вони настільки розкрутили машину пропаганди про непереможність російської армії, що визнання її поразки, буде політичною смертю для самого путіна", – переконаний Жданов.

Детальніше про нікчемність росії та її громадян-вбивць: дивіться відео

російські окупанти зчинили геноцид над українськими полоненими у Оленівці

  • У ніч проти 29 липня росіяни влаштували моторошну провокацію у колонії в Оленівці, де утримували українських військовополонених.
  • Вони обстріляли барак і повідомили, що це начебто зробили ЗСУ.
  • Загинули понад 50 українських воїнів.
  • У Генштабі наголосили, що росіяни хотіли дискредитувати ЗСУ та приховати докази катувань.
Автор: Олена Кандяк