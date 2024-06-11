Потужні прильоти: військовий експерт відповів, де в Криму було гучно

В ніч на 10 червня в тимчасово окупованому Криму лунало багато вибухів. Окупанти скаржилися на прильоти.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що перші звістки про вибухи в Криму йому повідомили місцеві жителі ще о другій ночі. Там розповідали, що інтенсивно працює російська ППО. Але були прильоти.

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Що відомо про вибухи в Криму 10 червня

Як наголосив Селезньов, вже була інформація, що російська ППО не змогла перехопити жодну ракету. Крім того, на півночі Криму, де вдалося знищити комплекс С-300/С-400, проводили протидиверсійні заходи. Окупанти перекрили дороги, а місцевих не запускали в населені пункти, які розташовані поруч з місцем влучання.

Очевидно, що ціллю атаки були ворожі зенітні ракетні комплекси. Також триває робота зі знищення РЛС.

Я думаю, що зараз українські Сили оборони грають собі в таку гру. Ми системно та методично руйнуємо елементи ППО окупантів в Криму, а вони стягують додаткові ресурси з різних куточків Росії,

– розповів Селезньов.

Не варто забувати, що зараз ворог знову почав використовувати Керченський міст для залізничних перевезень. Свого часу вони розвантажували його за допомогою залізничних поромних переправ. Але після ударів по них вони змушені знову сильніше навантажувати Кримський міст.

Що стосується двох поромних переправ для залізничного перевезення, то вони зазнали серйозних ушкоджень та потребують довготривалого ремонту. У ворога починає шкутильгати логістика,

– сказав Селезньов.

Вибухи в Криму: коротко