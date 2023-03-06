Військовий евакуював 7-річного хлопчика з Бахмута та став його хрещеним батьком

Український військовослужбовець Петро "Стоун" Волощенко евакуював з Бахмута 7-річного хлопчика Стаса. Потім він став для дитини хрещеним батьком.

Військовий розповів, для евакуації сім'ї з дітьми, довелося здійснити надскладну операцію. Наразі сім'я перебуває в безпеці, а захисник кілька разів на день спілкується зі своїм хрещеником.

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Знайомство було випадковим

Волощенко пригадав, що родина, попри постійні обстріли з боку росіян, залишалася в Бахмуті. Він зустрів сім'ю випадково – через вирву на дорозі від ворожого снаряда автомобіль з бійцями поїхало на об'їзд. Тоді Волощенко побачив свого майбутнього хрещеника.

Хлопчик повів захисника показати йому наслідки обстрілу квартири. Сім'я все одно не поспішала евакуюватися, але "Стоун" дав батькам хлопчика 2 дні на роздуми.



Військовий став хрещеним Стаса / Фото з соцмереж захисника

Евакуація на прорив

Однак повернутися до сім'ї вдалося трохи пізніше, оскільки стались непередбачені обставини. Евакуювали сім'ю на прорив.

Захисники залучили снайперів ССО, льотчиків, стрілецький батальйон, а також 2 танки. У результаті з Бахмута вивезли всю родину: батька, маму, двох дітей та кота Маркіза.

Військовий став хрещеним

Волощенко розповів, що знайшов для сім'ї хорошу квартиру. Він спілкується з дитиною по 2 – 3 рази на день. Розмовляють телефоном та у соцмережах.

Захисник навіть став хрещеним хлопчика. Він поїхав у Чернівці для цього.

"Тепер я його ангел-охоронець до кінця", – розповів військовослужбовець.