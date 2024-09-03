Росіяни пошкодили Полтавський інститут зв'язку: що про нього відомо

Російська армія 3 вересня вдарила балістичними ракетами по Полтаві, внаслідок чого був пошкоджений Полтавський військовий інститут зв'язку. Під завалами навчального закладу опинилися люди, було багато жертв і травмованих.

Саму будівлю закладу освіти через атаку загарбників було частково пошкоджено. Що відомо про Полтавський військовий інститут зв'язку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про навчальний заклад, по якому вдарила Росія

Цей військовий навчальний заклад у Полтаві було засновано у 1968 році. Тоді заклад освіти був відомий як Полтавське вище військове командне училище зв'язку імені маршала Москаленка. Формування училища остаточно завершилося в серпні 1971 року. Перший випуск офіцерів-зв'язківців відбувся в 1972 році.

Наприкінці 1970-х років навчальна база та особовий склад училища були переведені до новозбудованого військового містечка у Полтаві.

Випускники цього закладу відіграли важливу роль у виконанні різноманітних бойових завдань радянських збройних сил, багато з них долучилися до ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Також військові брали участь у бойових діях в Афганістані.

Після здобуття Україною незалежності навчальний заклад зазнав трансформації й був відомий як Полтавський філіал Київського військового інституту управління та зв'язку (КВІУЗ).

Полтавський філіал КВІУЗ розпочав підготовку офіцерів-зв'язківців для усіх видів та родів військ Збройних сил, Служби безпеки України, Прикордонних військ, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ України.

У 1999 році навчальний заклад було реорганізовано та перейменовано на Полтавський військовий інститут зв'язку.

Цей заклад військової освіти відіграє важливу роль у підвищенні кваліфікації офіцерів-зв'язківців Збройних Сил України. Серед ключових функцій інституту була також і підготовка підрозділів зв'язку для миротворчих контингентів ЗСУ, розгорнутих в Іраку та інших військових операціях.

На додаток до підготовки українських військовослужбовців, Полтавський військовий інститут зв'язку також надавав послуги з підготовки іноземних військовослужбовців.

З 1996 по 1999 рік інститут готував офіцерів-зв'язківців для збройних сил Туркменістану.

На початку 2000-х років інститут навчав військовослужбовців з Таджикистану.

У 2002 – 2003 роках інститут забезпечив підвищення кваліфікації двох старших офіцерів військ зв'язку китайської армії.

Якою була реорганізація закладу

За останні роки цей військовий навчальний заклад зазнав значних змін, пройшовши низку реорганізацій. З 2007 по 2013 рік він функціонував як факультет військового зв'язку у складі Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, був приєднаний до Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

У 2013 році уряд України своєю постановою офіційно створив Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації (ВІТІ) імені Героїв Крут. Полтавський інститут зв'язку також увійшов до цієї новоствореної структури. Як повідомляється на сторінці закладу у фейсбуці, Полтавський інститут зв'язку розташований за однією адресою з Військовим коледжем сержантського складу ВІТІ.

Навчання за якими спеціальностями пропонує коледж

ВІТІ пропонує спеціалізовану підготовку для осіб, які бажають продовжити кар'єру в Збройних Силах України.

Коледж, який розташований у Полтаві, здійснює підготовку фахівців за ступенем фахової передвищої освіти "фаховий молодший бакалавр" та на початковому рівні вищої освіти за ступенем "молодший бакалавр" для проходження військової служби за контрактом на посадах сержантського та старшинського складу у ЗСУ. Програми навчання тривають від 2 до 3 років.

Навчальний заклад зосереджується на напрямках навчання, включаючи комп'ютерні науки, телекомунікації та радіотехніку, а також електронні комунікації та радіотехніку.

Інфраструктура Військового коледжу сержантського складу ВІТІ включає навчальний корпус, обладнаний аудиторіями, лабораторіями та конференц-залами, а також бібліотеками. Студенти мають доступ до гуртожитку, стадіону, спортзалу, спортивного містечка, стройового плацу, радіополігону та військового тиру. Крім того, на території кампусу є навчально-тактичне поле, їдальня та лазня, що забезпечує повноцінне освітнє середовище.

Які наслідки російського удару по інституту зв'язку

Вранці 3 вересня російські війська завдали удару балістичними ракетами по місту Полтава, внаслідок чого було завдано значної шкоди об'єктам інфраструктури, включаючи навчальний заклад, лікарню та житлові будинки. Серед постраждалих об'єктів був і Інститут зв'язку, який зазнав часткових пошкоджень.

Рятувальні роботи тривають, оскільки багато людей залишаються під завалами. Станом на вечір 3 вересня кількість жертв удару становить 51 підтверджених загиблих, ще 219 осіб зазнали поранень.

Після трагедії в Полтаві та області оголошено триденну жалобу. Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом ракетного удару по навчальному центру в місті.