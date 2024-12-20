Friendly fire: військовий КНДР хотів збити дрон, але влучив у побратима

20 грудня 2024, 20:10
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Автор: Анжеліка Байбак

Військові Північної Кореї, які приїхали допомагати росіянам на Курщині, вже не вперше відкривають "дружній вогонь". Так, стало відомо, що один військовий КНДР застрелив іншого.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UA_REG TEAM.

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Як військові КНДР "допомагають" українським захисникам

Штатний підрозділ ССО UA_REG TEAM показав професіоналізм одного з операторів дронів. Так, дрон опинився між двома військовими КНДР. Один з них хотів знищити БпЛА, одна, завдяки маневру, солдат вбив свого побратима.

На кадрах видно, як військовий КНДР стріляє, намагаючись збити дрон, а за секунду – його побратим, також військовий КНДР, вже мертвий лежить на землі. 

Не знаючи корейської мови, пілот UA_REG зумів заставити військового КНДР застрелити іншого,
– мовиться у дописі до відео.

Friendly fire солдатів КНДР: дивіться відео (Увага! Нижче опублікований чутливий контент. Не рекомендовано до перегляду людям із чутливою психікою та неповнолітнім, 18+)

До слова, нещодавно військові Північної Кореї відкрили вогонь по кадирівцях. Солдати Кім Чен Ина відкрили вогонь по автівці, у якій були солдати "Ахмату". У результаті – 8 кадирівців загинуло.

Раніше стало відомо, що щонайменше 100 військових КНДР уже загинули на війні проти України. Ще близько 1000 солдатів, які приїхали допомагати окупантам у Курській області, отримали поранення.