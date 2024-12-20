Friendly fire: військовий КНДР хотів збити дрон, але влучив у побратима

Військові Північної Кореї, які приїхали допомагати росіянам на Курщині, вже не вперше відкривають "дружній вогонь". Так, стало відомо, що один військовий КНДР застрелив іншого.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UA_REG TEAM.

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Як військові КНДР "допомагають" українським захисникам

Штатний підрозділ ССО UA_REG TEAM показав професіоналізм одного з операторів дронів. Так, дрон опинився між двома військовими КНДР. Один з них хотів знищити БпЛА, одна, завдяки маневру, солдат вбив свого побратима.

На кадрах видно, як військовий КНДР стріляє, намагаючись збити дрон, а за секунду – його побратим, також військовий КНДР, вже мертвий лежить на землі.

Не знаючи корейської мови, пілот UA_REG зумів заставити військового КНДР застрелити іншого,

– мовиться у дописі до відео.

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До слова, нещодавно військові Північної Кореї відкрили вогонь по кадирівцях. Солдати Кім Чен Ина відкрили вогонь по автівці, у якій були солдати "Ахмату". У результаті – 8 кадирівців загинуло.

Раніше стало відомо, що щонайменше 100 військових КНДР уже загинули на війні проти України. Ще близько 1000 солдатів, які приїхали допомагати окупантам у Курській області, отримали поранення.