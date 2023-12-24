До Південної Америки вирушить військовий корабель Великої Британії: що відбувається
Джерело:ВВС
Кореспонденти BВC повідомили про те, що військовий корабель Великої Британії вирушить до Гаяни. Таким чином у Сполученому Королівстві хочуть підтримати свою колишню колонію.
Утім, Британія надасть Гаяні не лише дипломатичну підтримку, а й військову. Це потрібно, адже Венесуела має претензії на Ессекібо – спірну частину території Гаяни.
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Як Велика Британія збирається підтримати Гаяну
Після Рідзва пройдуть навчання, в яких візьме участь морське патрульне судно HMS Trent. Це вже підтвердили в міністерстві оборони Британії.
Спершу судно HMS Trent мало інше завдання: його відправили у Карибський басейн, щоб шукати наркоторговців, які перевозять свій товар контрабандою. Але після загострення між Венесуелою та Гаяною морякам змінили завдання.
Чому Велика Британія залучена до подій у регіоні
До 1966 року Гаяна була британською колонією. Тепер же країна є членом Співдружності націй, тобто входить до міжурядової організації тих країн, які колись були колоніями Британії. У Південній Америці Гаяна є єдиною англомовною державою.
Що відбувається в регіоні Ессекібо
- Венесуела не вперше висловлює претензії на цей регіон, який належить Гаяні. Площа Ессекібо – приблизно дві третини самої Гаяни.
- 2015 року в Гаяні відкрили запаси нафти, тож країна почала розвиватися. І хоча там ще багато бідних людей, але потроху ситуація змінюється.
- Венесуелу цікавлять поклади нафти в Гаяні. Також вона прагне видобувати там газ і корисні копалини.
- Хоча у Венесуелі розташована одна п'ята від загальних покладів нафти у світі, США наклали на країну санкції. А от у Гаяні є золото, алмази та боксити.
- Президент Венесуели Ніколас Мадуро провів референдум стосовно претензій на Ессекібо. Це сталося 3 грудня. Попри оскарження результату референдуму, Мадуро опублікував "нову карту" регіону. А ще призначив нового губернатора та збирався проводити перепис населення. І видобувати нафту – зокрема розпорядився видавати ліцензії на видобуток.
- 14 грудня відбулася зустріч між Мадуро та президентом Гаяни. Сторони погодилися не застосовувати силу. Суперечку щодо території за три місяці має вирішити спеціальна територіальна комісія, а нова зустріч між президентами відбудеться незабаром у Бразилії.
- На жаль, ситуація все ще напружена: днями страховий ринок "Лондонський Ллойдс" додав Гаяну до списку найризикованіших зон судноплавства.