До Південної Америки вирушить військовий корабель Великої Британії: що відбувається

Кореспонденти BВC повідомили про те, що військовий корабель Великої Британії вирушить до Гаяни. Таким чином у Сполученому Королівстві хочуть підтримати свою колишню колонію.

Утім, Британія надасть Гаяні не лише дипломатичну підтримку, а й військову. Це потрібно, адже Венесуела має претензії на Ессекібо – спірну частину території Гаяни.

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Як Велика Британія збирається підтримати Гаяну

Після Рідзва пройдуть навчання, в яких візьме участь морське патрульне судно HMS Trent. Це вже підтвердили в міністерстві оборони Британії.

Спершу судно HMS Trent мало інше завдання: його відправили у Карибський басейн, щоб шукати наркоторговців, які перевозять свій товар контрабандою. Але після загострення між Венесуелою та Гаяною морякам змінили завдання.

Чому Велика Британія залучена до подій у регіоні

До 1966 року Гаяна була британською колонією. Тепер же країна є членом Співдружності націй, тобто входить до міжурядової організації тих країн, які колись були колоніями Британії. У Південній Америці Гаяна є єдиною англомовною державою.

Що відбувається в регіоні Ессекібо