Кабмін затвердив нову форму військового квитка: який він буде мати вигляд

Кабінет міністрів затвердив нову форму військово-облікового документа. Водночас військово-облікові документи, оформлені до 16 травня, вважатимуться дійсними на всій території України до видачі документа нового зразка.

Так, текст постанови оприлюднили на сайті Кабміну.

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Що зазначено у постанові

Вказано, що постановою № 559 від 16 травня 2024 року, Кабмін затвердив нову форму військово-облікового документа.

Відповідно до нового порядку військово-обліковий документ є документом, що визначає належність його власника до виконання військового обов’язку, який оформляється (створюється) та видається громадянину України, який є призовником, військовозобов'язаним або резервістом, у тому числі, якщо він був виключений з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідно до пунктів 3 і 4 частини 6 статті 37 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" та не отримував такий документ до набрання чинності цією постановою Кабміну від 16 травня №559,

– йдеться в тексті.



Кабмін затвердив нову форму військово-облікового документа / Скриншот з сайту уряду

Тобто, військово-обліковий документ буде виданий навіть тим, хто раніше був визнаний непридатним до військової служби чи досяг граничного віку перебування в запасі. У таких громадян, які виключені з військового обліку, військово-обліковий документ не вилучається і до нього вносяться дані про виключення із військового облік.

Також у повідомленні уряду додали, що ця постанова набирає чинності того ж дня, що й оновлений закон про мобілізацію, а саме з 18 травня. У Кабміні зазначили, що військово-облікові документи, оформлені до цієї постанови, вважаються дійсними "до видачі документа нового зразка".

Зазначається, що в оновленому військовому квитку будуть вказані дата народження, прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер картки платників податків, військове звання, військово-облікова спеціальність та результати ВЛК. Також там є дані про відстрочку від мобілізації.

Номер військово-облікового документа на бланку і дату його видачі вносять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів у день видачі.

Згідно з постановою Кабміну, військово-обліковий документ в електронній формі формується засобами:

Електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста, зокрема з використанням його мобільного додатка;

Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони;

Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (у разі технічної реалізації).

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