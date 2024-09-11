У Франківську молодики билися з військовим: поліція шукає нападників

Правоохоронці заявили, що до них звернувся свідок бійки між молодими людьми та військовим. Він зняв частину сутички на відео.

Свідок передав кадри поліції. Правоохоронці заявили, що вони вже відкрили кримінальну справу за фактом бійки між молодиками та учасником бойових дій.

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Що відомо про сутичку між військовим та молодиками

У поліції розповіли, що 11 вересня:

до Івано-Франківського районного управління поліції зателефонував мешканець міста;

він розповів, що став очевидцем бійки між молодиками та чоловіком у військовій формі;

очевидець сказав, що зняв фрагмент сутички на мобільний телефон та передав відео слідчим.

Поліцейські негайно відреагували на звернення та виїхали на місце події. Правоохоронці встановили декількох свідків конфлікту. Їх опитали. Також встановили особу потерпілого,

– заявили у поліції.

Постраждав 40-річний учасник бойових дій. Він до поліції не звертався. Наразі поліція заявила, що вони вживають заходів, щоб встановити місцеперебування потерпілого.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 – хуліганство, вчинене групою осіб кримінального кодексу України.

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"Правоохоронці з'ясовують причини та встановлюють всіх учасників конфлікту. Слідчі дії тривають", – заявили в поліції.

Правоохоронці ще шукають нападників.