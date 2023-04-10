"Мамулько, я вже в Україні": звільнений військовий під час першого дзвінка не зміг стримати сліз
Джерело:Дмитро Лубінець
10 квітня відбувся черговий великий обмін полоненими. Додому повернулося 100 українців.
Додому повернулись 100 українців: 80 чоловіків та 20 жінок. Це військові, моряки, прикордонники та нацгвардійці. У багатьох з них є серйозні поранення та захворювання.
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Щемливі перші миті
Омбудсман Дмитро Лубінець опублікував відео з військовим, який тільки провернувся з полону. Він зателефонував своїй мамі, боєць не міг стримати сліз.
Військовий під час першого дзвінка не зміг стримати сліз: дивіться відео
З полону вдалося визволити:
24 нацгвардійців,
22 прикордонники,
22 представники Військово-морських сил,
21 військовослужбовця Збройних сил України,
11 тероборонців.
Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на херсонському, харківському, донецькому, київському, запорізькому та сумському напрямках. Серед повернених героїв також є оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС. Наймолодшому з визволених воїнів 19 років.
У Держприкордонслужбі уточнили, прикордонники, які повернулись додому – бійці Донецького, Ізмаїльського, Сумського, Херсонського прикордонних загонів та Маріупольського загону Морської охорони.Зверніть увагу! Служба безпеки України опублікувала відео з обміну полоненими 10 квітня. Дізнайтеся, як все було.
Скільки українців вдалося повернути додому
- Україні вдалося повернути з російського полону вже 2105 громадян. Про це в ефірі телемарафону сказав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
- У рамках останнього обміну Україна передала Росії 106 людей. Проте Дмитро Лубінець зазначив, що Україна завжди повертає з полону додому більше людей, аніж віддає.
- Щодо того, скільки ще українців перебуває в полоні, Лубінець зауважив, що такі дані є, але публічно їх не поширюють – ні цифри російських військовополонених в Україні, ні кількості тих українців, які перебувають у полоні в Росії. За його словами, це роблять свідомо, щоб ефективніше повертати українців додому.