"Мамулько, я вже в Україні": звільнений військовий під час першого дзвінка не зміг стримати сліз

10 квітня відбувся черговий великий обмін полоненими. Додому повернулося 100 українців.

Додому повернулись 100 українців: 80 чоловіків та 20 жінок. Це військові, моряки, прикордонники та нацгвардійці. У багатьох з них є серйозні поранення та захворювання.

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Щемливі перші миті

Омбудсман Дмитро Лубінець опублікував відео з військовим, який тільки провернувся з полону. Він зателефонував своїй мамі, боєць не міг стримати сліз.

Військовий під час першого дзвінка не зміг стримати сліз: дивіться відео

З полону вдалося визволити:

24 нацгвардійців,

22 прикордонники,

22 представники Військово-морських сил,

21 військовослужбовця Збройних сил України,

11 тероборонців.

Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на херсонському, харківському, донецькому, київському, запорізькому та сумському напрямках. Серед повернених героїв також є оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС. Наймолодшому з визволених воїнів 19 років.

У Держприкордонслужбі уточнили, прикордонники, які повернулись додому – бійці Донецького, Ізмаїльського, Сумського, Херсонського прикордонних загонів та Маріупольського загону Морської охорони.

Скільки українців вдалося повернути додому

Україні вдалося повернути з російського полону вже 2105 громадян . Про це в ефірі телемарафону сказав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

. Про це в ефірі телемарафону сказав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. У рамках останнього обміну Україна передала Росії 106 людей. Проте Дмитро Лубінець зазначив, що Україна завжди повертає з полону додому більше людей, аніж віддає.

Щодо того, скільки ще українців перебуває в полоні, Лубінець зауважив, що такі дані є, але публічно їх не поширюють – ні цифри російських військовополонених в Україні, ні кількості тих українців, які перебувають у полоні в Росії. За його словами, це роблять свідомо, щоб ефективніше повертати українців додому.