Військовий облік з 1 липня: кого це стосується і що треба зробити

Попри те, що правила мобілізації в Україні з 1 липня не змінилися, вимоги до військового обліку залишаються обов’язковими. На нього мають стати як чоловіки, так і жінки певних спеціальностей.

Хто саме підлягає обліку, коли це потрібно зробити та як діяти у разі переїзду – інформує 24 Канал.

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Що таке військовий облік

Постановка на військовий облік, його ведення за місцем проживання, на роботі, а також правила видачі повісток регулюються постановою №1487.

В Україні військовий облік здійснюють територіальні центри комплектування, а в населених пунктах, місцеві органи самоврядування, якщо немає ТЦК. Крім того, облік ведуть роботодавці та українські дипломатичні установи за кордоном.

Військовий облік в Україні може здійснюватися:

за місцем проживання в ТЦК або органах самоврядування;

на роботі;

в дипломатичних установах за кордоном.

Зауважимо, що органи СБУ та ГУР України проводять військовий облік за власними списками для своїх працівників.

Для чого потрібно ставати на військовий облік

Яким є завдання військового обліку:

утворення військового резерву людських ресурсів, накопичення військово-навчених людських ресурсів, необхідних для укомплектування Збройних Сил, інших військових формувань у мирний час та в особливий період;

проведення аналізу кількісного складу та якісного стану призовників, військовозобов'язаних та резервістів для їх ефективного використання в інтересах оборони та національної безпеки держави;

своєчасне оформлення військово-облікових документів призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

організація своєчасного бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

забезпечення контролю за станом військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях;

забезпечення контролю за дотриманням призовниками, військовозобов'язаними та резервістами правил військового обліку;

забезпечення громадян України інформацією щодо виконання ними військового обов’язку.

З якого віку потрібно ставати на військовий облік

В Україні чоловіки повинні ставати на військовий облік у віці 16 років в рік настання 17. Для цього необхідно звернутися до ТЦК за місцем проживання, надати персональні дані, здати аналізи та пройти ВЛК.

До досягнення 17 років юнаки мають статус допризовників. Із 17 років вони вважаються призовниками. Призов на строкову службу проводиться у віці від 18 до 25 років – в цей період поставлені на військовий облік чоловіки вважаються призовниками.

Після проходження строкової служби, навчання на військовій кафедрі або завершення навчання курсантом ВВНЗ, особа переводиться в запас і набуває статусу військовозобов’язаного. Мінімальний вік, з якого можна стати військовозобов’язаним, – 18 років, максимальний – 25 років.

Щоб стати на облік як військовозобов’язаний, необхідно пройти ВЛК, здати приписне свідоцтво та отримати військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

У разі зміни місця проживання (місто, область або виїзд за кордон) потрібно обов’язково стати на облік за новим місцем. Це слід зробити впродовж семи днів – особисто звернувшись до ТЦК за новим місцем проживання, або у дипломатичну службу для постановки на військовий облік.

Водночас військовий облік жінок передбачає, що необхідні дані для постановки на військовий облік передають ВНЗ до ТЦК, на території яких знаходиться заклад.

Після цього жінки отримують тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, з якими вони стають на облік в ТЦК за місцем проживання.