Залишилося менше двох місяців: кому потрібно стати на військовий облік до 31 липня

Юнаки, яким у 2026 році виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік. За законом, це необхідно зробити до 31 липня.

Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП.

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Що треба знати про військовий облік?

Стати на військовий облік можна двома способами: особисто звернутися до ТЦК за місцем проживання або пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої дані через застосунок Резерв+.

Важливо! На військовий облік не беруть осіб, які відбувають покарання, а також тих, до кого застосовано примусові заходи медичного характеру.

Якщо юнак не зміг своєчасно стати на облік, поважними причинами можуть вважатися хвороба, обставини стихійного характеру, перебування на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, а також інші обставини, які унеможливили проходження ідентифікації або особисту явку до ТЦК та СП.

Для взяття на військовий облік необхідно підготувати такі документи:

паспорт громадянина України;

витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання;

довідку ВПО (за наявності);

свідоцтво про народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ про освіту;

довідку з місця навчання або роботи (за наявності);

чотири фотокартки розміром 35×45 мм без головного убору.

Варто зазначити, що взяття на військовий облік не дорівнює мобілізації. За законом, юнаки, які перебувають на військовому обліку призовників, можуть вступити на військову службу лише добровільно – тобто за контрактом після досягнення 18 років.

До слова, нещодавно в парламенті почали обговорення наступного етапу реформи системи мобілізації, результати якого, за прогнозами нардепів, можуть презентувати приблизно за 2 місяці.

Зокрема, зміни мають торкнутися діяльності ТЦК та посилення відповідальності за порушення правил призову.