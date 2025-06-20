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24 Канал Новини України Коли юнакам потрібно ставати на військовий облік: у Волинському ТЦК пояснили
20 червня, 10:56
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Коли юнакам потрібно ставати на військовий облік: у Волинському ТЦК пояснили

Надія Батюк
Основні тези
  • Чоловіки, яким виповниться 17 років, мають стати на військовий облік з січня по 31 липня.
  • Військовий облік може здійснюватися через електронний кабінет або особисто у територіальному центрі комплектування.
  • Неявка до ТЦК можлива за документально підтверджених поважних причин, таких як хвороба або стихійне лихо.

Кожного року з січня по 31 липня на військовий облік беруться чоловіки, яким у відповідному календарному році виповниться 17 років. Взяття на облік не є призовом на військову службу.

Це лиши етап збору інформації про людські ресурси, рівень освіти та особисті якості громадян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Волинський ТЦК та СП.

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Як здійснюється військовий облік

Облік може здійснюватися одним із двох способів: 

  • через електронний кабінет призовника / військовозобов'язаного / резервіста – шляхом проходження електронної ідентифікації та підтвердження персональних даних;
  • особисто – прибуттям до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації з необхідним пакетом документів.

Коли можна не ставати на військовий облік

У разі отримання повістки про виклик до ТЦК та СП громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначені у ній місце та термін. Проте чоловікам дозволено не з'явитися за повісткою за наявності поважних причин, а саме:

  • хвороби;
  • стихійного лиха або інших непередбачуваних обставин;
  • перебування на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій;
  • інших обставин, що унеможливлюють виконання обов’язку.

Зауважимо, що причини мають бути документально підтверджені відповідними органами.

Що робити, якщо не став на облік у визначений термін

Особи, які не стали на військовий облік у встановлений період, можуть зробити це лише після особистого звернення до ТЦК та СП. Варто зауважити, що при цьому вони повинні подати відповідні документи, а саме:

  • паспорт громадянина України;
  • витяг з реєстру територіальної громади (про місце проживання або перебування);
  • довідка ВПО (за наявності);
  • свідоцтво про народження;
  • ІПН (податковий номер);
  • документ про освіту;
  • довідка з місця навчання або роботи (за наявності);
  • 4 фотокартки розміром 35×45 міліметрів (без головного убору);

Зазначимо, що деяких осіб через певні причини можуть виключити з військового обліку. Їм потрібно з’явитися в ТЦК та СП і подати відповідні документи.