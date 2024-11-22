Штрафи в Резерв+, трекінг повістки і е-бронювання: що буде з військовим обліком в Україні

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Цьогоріч Міноборони України запустило два застосунки – Резерв+ для військовозобов'язаних та Армія+ для військовослужбовців. На черзі – застосунок Ветеран+ у 2025 році. Також у 2024 році стало можливим бронювання через Дію, яке тимчасово призупиняли восени.

Попри цифровізацію, військовозобов'язані досі стикаються з проблемами у військовому обліку та бронюванні. Відсутні сповіщення про повістки, які необхідно забрати з відділень Укрпошти, не пояснюються причини порушення обліку тощо.

Заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко під час Ukrainian Outsourcing Summit відповіла на питання юридичного директора (CLO) Львівського IT Кластера Нестора Швеця про військовий облік в Україні. 24 Канал побував на заході та розповідає про головне.

Що буде з електронним бронюванням

Кабмін змінив критерії бронювання військовозобов'язаних та критерії для отримання підприємствами статусу критичності. З 1 грудня 2024 року забронюватися можна буле лише через Дію, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також щомісяця відбуватиметься моніторинг підприємств та організацій на відповідність критеріям критичності.

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Катерина Черногоренко пояснила, що після отримання бронювання через Дію заброньована людина отримуватиме пуш-сповіщення від Резерв+. Відтепер не треба буде чекати, коли оператор ТЦК внесе факт бронювання до реєстру "Оберіг".

1 грудня ми хочемо відкрити можливість забронювати абсолютно для всіх бізнесів, незалежно від того, чи була відкрита ця можливість раніше,

– зазначила Черногоренко.

Варто зауважити, що мовиться лише про компанії, які отримали статус критичності, а не всі бізнеси.

За словами заступниці міністра, однією з її особистих мотивацій при запуску електронного бронювання були звернення засновників, зокрема технологічних компаній, які допомагають армії чи підтримують економіку.

Після цифровізації бронювання працівники ТЦК зможуть зосередитися на "генерації" мобілізації, каже Черногоренко: "Які профайли потрібні, як цих людей краще маршрутизувати в армії".

Чи дійсні електронні документи про бронювання

У постанові Кабміну №650 є згадка про витяг про бронювання, який підтверджує відстрочку. Однією з наявних проблем є те, що багато компаній не отримують такого витягу, і це провокує небезпечні ситуації при перевірці документів військовозобов'язаних.

За словами Черногоренко, подібні ситуації, коли патрулі вимагають паперовий документ, є порушенням закону. Адже після запуску електронного військово-облікового документу він прирівняний до паперового, і патрулі та ДПСУ можуть верифікувати його через QR-код.

Представниця Міноборони радить звертатися на гарячу лінію міністерства у випадках, коли при перевірці вимагають лише паперові документи – це порушення закону.

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З літа цього року всі дані спочатку заводяться в електронний реєстр, а потім вже – у паперові документи, додала заступниця міністра оборони.

Чи буде електронний кабінет військовозобов'язаного

В оновленому мобілізаційному законі, що набув чинності 18 травня цього року, є згадка про електронний кабінет військовозобов'язаного. Однак саме такий кабінет, де можна було б детально дізнатися про свій статус, порушення тощо, досі відсутній.

Катерина Черногоренко називає застосунок Резерв+ формою електронного кабінету.

Зараз не маємо задачі формувати окремий державний портал військовозобов'язного, тому що у цьому немає потреби. Я б хотіла відходити від таких важких інструментів. Однак я особисто отримую багато звернень з цього питання,

– пояснила заступниця міністра оборони.

Водночас у Резерв+ є сповіщення про порушення військового обліку, однак немає пояснення, що це за порушення – проігнорована повістка, неправильно вказане місце проживання.

За словами Черногоренко, незабаром у Резерв+ з'явиться пояснення причин порушення обліку – починаючи з початку листопада всі оператори ТЦК при внесенні сповіщення про порушення обліку обов'язково вносять причину.

Чому люди за кордоном отримують сповіщення про порушення обліку

Є випадки, коли військовозобов'язані, що перебувають за кордоном та вказали це при оновленні даних, все одно отримують сповіщення про порушення військового обліку

"Держава продовжує думати, що вони ще в Україні", – каже Черногоренко та наводить умовний приклад військовозобов'язаного, який проживає за кордоном, є офіцером та не пройшов вчасно військово-лікарську комісію.

Отже він порушив закон України, і ця інформація відображається у реєстрі.

Чи буде "трекінг повістки"

Зараз відбуваються ситуації, коли ТЦК не сповіщує людину про направлену повістку, і та може просто не дізнатися, що на пошті її чекає лист з викликом до ТЦК. Або, наприклад, повістка надіслана не на ту адресу, що вказана при оновленні даних. Рішенням міг би бути "трекінг повістки", коли у Резерв+ відображалися б етапи надсилання повістки.

Це вирішить детальний статус та номер документу. Треба аналізувати ситуацію, якщо це критичний кейс… для прозорості відносин з державою. Це tricky question (важке питання) для нас, адже ми не маємо позицію, що не робимо електронні повістки у Резерв+,

– зазначила Черногоренко.

Водночас заступниця міністра не анонсувала функцію "трекінгу" у майбутньому, однак пообіцяла працювати над можливістю відображення повідомлень про зміни в особовій справі.

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Чи буде сплата штрафів у Резерв+

Військовозобов'язані, які порушили військовий облік, можуть бути оштрафовані на суму від 17 000 до 25 000 гривень. Однак зараз такий штраф неможливо сплатити в електронному форматі.

Ми хочемо зробити в Резерв+ функціонал сплати штрафів за порушення правил військового обліку. Багато людей не хочуть йти в ТЦК для цього, брати квитанцію. Технічна можливість для реалізації сплати штрафів у Резерв+ є, навіть є законопроект, що, якщо людина добровільно емітує квитанцію, то отримує 50% знижки на штраф в аналогії з порушенням правил державного руху,

– зазначила Черногоренко.

Чиновниця додала, що є технічне розуміння цього питання, і якщо депутати приймуть законопроєкт до кінця року, то на початку наступного року в Резерв+ буде така функція.

Як працюватиме електронна ВЛК

Черногоренко також анонсувала на 2025 рік обмін даними між "Оберігом" та електронною системою охорони здоров'я (ЕСОЗ). Це фактично буде електронною ВЛК.

Як це працюватиме:

військовозобов'язаний робитиме щорічний скринінг у своєму медичному закладі;

дані фіксуватимуться цифровим підписом сімейного лікаря та зберігатимуться в ЕСОЗ;

якщо відсутні хронічні захворювання та нарікання, фіксується рекомендація до придатності, у разі скарг військовозобов'язаний проходить додаткові обстеження;

також зазначаються антропометричні дані – зріст, вага, окружність грудної клітини, ці дані направляються до ВЛК;

ВЛК проводить арбітраж.

За словами Черногоренко, військові лікарі зможуть піддати сумніву рекомендації сімейного лікаря, та самостійно оцінять придатність та непридатність людини, маршрутизувати її в армії: "Чи може вона бути водолазом або розвідником". Все буде зафіксовано онлайн та підписано цифровим підписом.