Військовий облік для 16-річних: чому ним не можна нехтувати

Юнакам в Україні потрібно ставати на військовий облік після 16 років. Для цього вони мають цілий рік, аж доки їм не виповниться 17 років.

Відповідну інформацію розповів юрист Андрій Новак. За його словами, якщо юнак не стане на військових облік вчасно, то за це передбачена відповідальність.

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Чому юнакам потрібно ставати на військовий облік до 17 років

Якщо він не стане на облік, силою його ніхто не тягнутиме, але передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. До того ж без приписного (документ, який видають юнаку, коли він стає на військовий облік – 24 Канал), юнак не зможе змінити прописку чи вступити до вишу,

– заявив Новак.

Тобто без військового обліку хлопець не зможе стати студентом чи змінити прописку. Тож юрист припустив, що отримати приписне, скоріш за все, таки доведеться.

Ба більше, українські юнаки, яким виповнилось 16 років за кордоном мають стати на консульський облік в країні їхнього перебування.

На обліку юнаки перебуватимуть до 27 років. Такі правила постанова №1487 Кабміну від 30 грудня 2022 року про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

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