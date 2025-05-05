Військовий облік для 17-річних: кого це стосується, як стати на облік і які можуть бути штрафи

В Україні 17-річні зобов’язані стати на військовий облік до 31 липня – інакше штраф до 25 тисяч гривень. Нові правила торкнуться всіх юнаків 2008 року народження, навіть тих, хто перебуває за кордоном.

Про це розповідає 24 Канал. Це передбачає новий закон, що набрав чинності з 1 січня 2025 року.

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17-річних попередили про військовий облік

Основна мета – внесення персональних даних призовників до електронного реєстру "Оберіг".

Ця норма стосується не лише тих, хто народився з січня по липень, а й хлопців, яким 17 виповниться у другій половині року – з серпня по грудень. Усі вони повинні встигнути пройти реєстрацію до кінця липня.

Як стати на облік

Поставити себе на облік можна двома способами:

Особисто – звернутись у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем проживання. При собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.

– звернутись у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем проживання. При собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Дистанційно через додаток "Резерв+" – цей варіант дозволяє зареєструватися онлайн, що зручно для тих, хто перебуває за межами України. Однак наразі юристи рекомендують обирати традиційний спосіб, адже функціонал онлайн-сервісу потребує доопрацювання і офіційних роз’яснень.

Яка відповідальність за порушення

За ігнорування вимоги до 31 липня передбачено серйозні штрафи:

вперше – до 17 000 гривень;

за повторне порушення – до 25 500 гривень.

Хто може бути звільнений від відповідальності

Існують поважні причини, які можуть звільнити від покарання за несвоєчасну реєстрацію. Серед них:

серйозне захворювання,

надзвичайні ситуації (пожежі, повені тощо),

перебування в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

Усі ці обставини обов’язково мають бути документально підтверджені.

Варто зауважити! Термін реєстрації – до 31 липня 2025 року. Ігнорування – це не просто порушення, а прямий шлях до великих штрафів і проблем у майбутньому.

Які обов’язки після реєстрації

Після постановки на облік призовники повинні: