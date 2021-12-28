Військовий облік для жінок буде в онлайн-форматі: деталі від Міноборони
Джерело:фейсбук-допис Ганни Маляр
У Міністерстві оборони України планують проводити військовий облік для жінок в онлайн-форматі. Над цим працюватимуть упродовж 2022 року.
Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що Генштаб протягом року створюватиме відповідні документи.
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Військовий облік покращуватимуть протягом року
За словами Маляр, на впровадження електронної системи військового обліку є цілий 2022 рік. Саме стільки триватиме виконання закону.
Протягом 2022 року Генеральний Штаб створить низку документів, які зроблять процес військового обліку зрозумілим, прозорим та максимально зручним,
– пояснила вона.
Як відзначила заступниця міністра, під час процесу також переглядатимуть уже чинні норми. "Ми працюємо над тим, щоб перевести в онлайн-формат та автоматизувати цей процес. У частині, у якій це буде технічно можливо", – додала Маляр.Зауважте! На думку Ганни Маляр, держава запроваджує військовий облік, щоб навести лад та знати можливий потенціал, адже зараз існує проблема зруйнованої системи обліку.
Зміни щодо військовозобов'язаних: головне
- Міністерство оборони оприлюднило 17 грудня норми, відповідно до яких розширили перелік спеціальностей та професій. Він передбачає взяття жінок на військовий облік.
- Мовиться про те, що на облік обов'язково мають пройти журналістки, операторки, піарниці, видавчині, бібліотекарки, перекладачки, медики, фінансистки тощо.
- Також є інформація, що директори підприємств мають контролювати, щоб на військовий облік встали всі жінки, які працюють у компанії. У нових працівників перевірятимуть наявність відповідних документів.
Пізнавально – більше деталей про військовий облік: дивіться відео
Текст публікації Ганни Маляр:
Сьогодні в ранковому ефірі на 1+1 говорили про військовий облік жінок. Облік – це НЕ призов і НЕ мобілізація! Наказ 313 не несподіваний.
У березні цього року ухвалили Закон, який запровадив саме такий облік. Підтримали абсолютна більшість фракцій. Тобто це спільне парламентське рішення спрямоване на оновлення, удосконалення системи військового обліку.
Наказ є виконанням цього закону. Військовий облік жінок був і раніше. Приміром постановою КМУ від 1994 передбачалось близько 40 професій/спеціальностей, що були підставою для взяття жінок на військовий облік. Що цікаво, до 2008 було заборонено оприлюднювати цю постанову.
З того часу частина професій зникла, інші – з'явились. Порядок взяття на військовий облік потребує оновлення та удосконалення.
Навіщо держава це робить? Щоб навести лад у військовому обліку та знати потенціал. Адже однією з багатьох проблем, яка стала очевидною у 2014, – це зруйнована система військового обліку.
Чи потрібно вже завтра йти до Територіальних центрів комплектування (колишні військкомати)? Ні. На це є цілий 2022 рік. Адже виконання закону про оновлення системи військового обліку триватиме протягом усього року.
Протягом 2022 року Генеральний Штаб створить низку документів, які зроблять процес військового обліку зрозумілим, прозорим та максимально зручним. Також переглядатимуть уже чинні норми.
Зараз ми працюємо над тим, щоб перевести в онлайн-формат та автоматизувати цей процес. У частині, у якій це буде технічно можливо.