Військовий облік для жінок буде в онлайн-форматі: деталі від Міноборони

Сьогодні в ранковому ефірі на 1+1 говорили про військовий облік жінок. Облік – це НЕ призов і НЕ мобілізація! Наказ 313 не несподіваний.

У березні цього року ухвалили Закон, який запровадив саме такий облік. Підтримали абсолютна більшість фракцій. Тобто це спільне парламентське рішення спрямоване на оновлення, удосконалення системи військового обліку.

Наказ є виконанням цього закону. Військовий облік жінок був і раніше. Приміром постановою КМУ від 1994 передбачалось близько 40 професій/спеціальностей, що були підставою для взяття жінок на військовий облік. Що цікаво, до 2008 було заборонено оприлюднювати цю постанову.

З того часу частина професій зникла, інші – з'явились. Порядок взяття на військовий облік потребує оновлення та удосконалення.

Навіщо держава це робить? Щоб навести лад у військовому обліку та знати потенціал. Адже однією з багатьох проблем, яка стала очевидною у 2014, – це зруйнована система військового обліку.

Чи потрібно вже завтра йти до Територіальних центрів комплектування (колишні військкомати)? Ні. На це є цілий 2022 рік. Адже виконання закону про оновлення системи військового обліку триватиме протягом усього року.

Протягом 2022 року Генеральний Штаб створить низку документів, які зроблять процес військового обліку зрозумілим, прозорим та максимально зручним. Також переглядатимуть уже чинні норми.

Зараз ми працюємо над тим, щоб перевести в онлайн-формат та автоматизувати цей процес. У частині, у якій це буде технічно можливо.