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24 Канал Новини України Знятий чи виключений з військового обліку: як це впливає на мобілізацію у 2025
17 червня, 13:55
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Знятий чи виключений з військового обліку: як це впливає на мобілізацію у 2025

Анна Сікорська
Основні тези
  • В Україні змінилися правила військового обліку, зняття та виключення тепер мають різні юридичні статуси, що впливають на мобілізацію та перетин кордону.

  • Зняття з обліку є тимчасовим статусом з обов'язком стати на облік у новому місці, виключення є остаточним припиненням статусу військовозобов'язаного.

     

     

В Україні змінилися правила військового обліку, тепер зняття та виключення – це два різні юридичні статуси. Вони напряму впливають на мобілізацію, проходження ВЛК, а також право на перетин кордону.

Детальніше про зняття та виключення з військового обліку повідомляє 24 Канал із посиланням на практика військового права та юриста Зоряна Павліва на платформі Адвокатського об'єднання Бачинський та партнери.

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У чому різниця між знятим та виключеним з військового обліку

18 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни, які деталізували процедури зняття та виключення з військового обліку. Крім того, 16 травня уряд затвердив постанову, що чітко регламентує ці процеси.

Знятий з військового обліку – це тимчасовий статус. Така особа зобов'язана стати на облік у новому ТЦК або консульстві, якщо, наприклад, змінила місце проживання або виїхала за кордон.  

Виключений з військового обліку – це остаточне припинення статусу військовозобов'язаного. Після цього не проводиться ВЛК, не оновлюються облікові дані, а вручення повістки вважається незаконним.

Хто підлягає зняттю з військового обліку

Серед поширених причин зняття:

  • Зміна місця проживання з постановою на облік у новому ТЦ або консульстві.
  • Навчання у військовому виші —  в такому випадку студенти перебувають на окремому типі обліку.
  • Позбавлення волі або  перебування на примусові медичному лікуванні.
  • Прийняття на військову службу у ЗСУ.
  • Тривале перебування за кордон, за наявністю підтверджувального документа.
  • Інші випадки, передбачені Міноборони або СБУ.

Як знятися з військового обліку – покрокова інструкція

Щоб знятись з обліку військовозобов'язаний повинен:

  1. Особисто з'явитись до ТЦК та СП.
  2. Подати заяву з поясненням причин.
  3. Надати необхідні документи: паспорта (копія та оригінал), військово-облікового документа, підтверджувальних документів (довідка ВПО, посвідчення студента, наказ про переїзд тощо).
  4. Після розгляду даних у документі роблять замітку "Знятий з військового обліку".

Протягом 7 днів після переїзду з місця проживання, особа обов'язково має стати на облік у новій консульській установі, або ТЦК.

Хто має право бути виключеним з військового обліку

Відповідно до законодавства "Про військовий обов'язок", виключення можливе у таких випадках:

  • Встановлення непридатність до служби за висновком ВЛК;
  • Досягнення віку 60 років (для чоловіків);
  • Офіційне припинення громадянства України;
  • Смерть або зникнення безвісти, або визнання померлим на підставі рішенням суду.

 Як оформити виключення з обліку

  1. Подання заяви до ТЦК або СП.
  2. Надання підтвердження документів (медичний висновок, довідка про припинення громадянства, свідоцтво про смерть).
  3. Після розгляду — в обліковому документі ставиться штамп Виключений з військового обліку, а інформація вноситься до Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
  4. Додати підтверджувальні документи (медвисновок, рішення суду).
  5. Отримати штамп "Виключений з військового обліку" в документі та внесення в Єдиний реєстр.

Наслідки виключення з обліку

Особа, яка виключена з військового обліку

  • не вважається військовозобов'язаною;
  • не підлягає проходженню ВЛК;
  • має право на вільний виїзд за кордон, навіть під час воєнного стану;
  • зберігає військовий квиток або посвідчення, у якому є відповідна позначка.

Нагадаємо, заброньовані працівники можуть виїжджати за кордон, маючи певні документи, але ясності щодо виїзду у відпустку немає. Держслужбовці, включаючи членів Кабміну та депутатів місцевих рад, не можуть виїжджати у відпустку за кордон під час воєнного стану.