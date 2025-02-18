Військовий облік на підприємствах: кому ставати на облік в ТЦК, а кому на роботі

Важливо, аби на підприємстві було належна та законне виконання норм військового обліку. Хто та як має вести військовий облік на підприємствах.

Невиконання норм ведення військового обліку тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність. Детально про це розповідає 24 Канал.

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Організація та ведення військового обліку

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року №1487, військовий облік військовозобов'язаних, резервістів та призовників ведеться згідно з встановленим порядком.

Організація військового обліку на підприємстві покладається на його керівника, а безпосереднє ведення – на працівників кадрової служби або служби управління персоналом. Якщо така посада відсутня, облік здійснює особа, відповідальна за ведення документації працівників.

Військовий облік здійснюється на підставі даних паспорта громадянина України та військово-облікових документ

Прийняття на роботу (або зарахування) та особистий військовий облік військовозобов'язаних, резервістів і військовозобов'язаних громадян допускається лише після взяття їх на облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціального захисту населення, Службі безпеки України (СБУ) або відповідних розвідувальних підрозділах.

Які види військового обліку існують

Військовий облік складається з обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Військовий облік ведеться за місцем проживання, місцем навчання і місцем роботи.

Військовий облік поділяється на три види:

Персонально-якісний – передбачає збір та облік відомостей (особистих і службових даних) про військовозобов'язаних, військовозобов'язаних громадян, резервістів за зареєстрованим місцем проживання. Ці відомості узагальнюються в облікових документах та вносяться до Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, військовозобов'язаних громадян і резервістів. Персонально-якісний військовий облік покладається на відповідні районні (міські) ТЦК, СБУ та відповідні розвідувальні підрозділи.

– передбачає збір та облік відомостей (особистих і службових даних) про військовозобов'язаних, військовозобов'язаних громадян, резервістів за зареєстрованим місцем проживання. Ці відомості узагальнюються в облікових документах та вносяться до Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, військовозобов'язаних громадян і резервістів. Персонально-якісний військовий облік покладається на відповідні районні (міські) ТЦК, СБУ та відповідні розвідувальні підрозділи. Первинний персональний – фіксує дані осіб за місцем проживання в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Якщо немає районного або міського ТЦК, облік ведуть органи місцевого самоврядування.

– фіксує дані осіб за місцем проживання в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Якщо немає районного або міського ТЦК, облік ведуть органи місцевого самоврядування. Персональний – стосується реєстрації військовозобов’язаних за місцем роботи чи навчання і покладається на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

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Військовий облік на підприємствах: основні вимоги та обов’язки

Для належного ведення особистого військового обліку відповідальні особи підприємств зобов’язані перевіряти наявність у працівників військово-облікових документів ще на етапі прийому на роботу. Це можна зробити через мобільний додаток Дія, а правила військового обліку працівнику необхідно повідомити під підпис.

Облік здійснюється згідно зі списками, передбаченими законодавством. До 25 січня кожного року (за станом на 1 січня) підприємства мають складати актуалізовані особисті військово-облікові списки та дані оперативного обліку на підприємстві. Документи підписує керівник підприємства і відповідальна особа, після чого вони реєструються в обліковій службі.

Особисті списки військового обліку складаються окремо на такі групи:

перша група – список особового військового обліку військовозобов'язаних (резервістів);

друга група – список особового військового обліку рядового, сержантського і старшого військовозобов'язаних (резервістів);

третя група – список особистого військового обліку військовозобов'язаних жінок (резервісток);

четверта група – список особистого військового обліку призовників.

До списків кожної групи додається картотека з копіями військово-облікових документів призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Окремо зберігаються документи громадян, знятих з обліку, крім тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі.

Облік ведеться у паперовому та/або електронному форматі.

Підприємство після видання наказу про прийняття на роботу чи звільнення, а також у разі зміни облікових даних працівника, на якого ведеться особистий військовий облік, зобов’язане протягом семи днів надіслати ці відомості до ТЦК, СБУ чи відповідних розвідувальних підрозділів.

Крім того, Порядок покладає на підприємства такі обов’язки:

оповіщення військовозобов'язаних, військовозобов'язаних і резервістів на вимогу ТЦК, СБУ або відповідних розвідувальних підрозділів про їх виклик та забезпечення їх своєчасного прибуття;

надання на вимогу відповідним ТЦК, СБУ або відповідним розвідувальним підрозділам даних про осіб, щодо яких вони ведуть особистий військовий облік;

забезпечення повноти та достовірності облікових відомостей, що вносяться до особових списків військового обліку;

періодично звіряти особові військово-облікові списки із записами у своїх військово-облікових документах згідно з Порядком;

внесення змін до особового військового списку відповідно до Порядку;

приймання відповідно до Порядку військово-облікових документів від військовозобов'язаних, військовозобов'язаних і резервістів для подання до ТЦК, СБУ або відповідних розвідувальних підрозділів для звірки з обліковими даними та оформлення військового бронювання під час мобілізації та воєнного часу;

оформлення документів, необхідних для взяття на службу військовозобов'язаних громадян під час мобілізації та воєнний час;

постійний контроль за дотриманням правил військового обліку згідно з Порядком;

ведення та зберігання журналу результатів перевірки;

дотримання інших обов’язкових норм Порядку.

Дотримання цих норм є обов’язковим, а їх ігнорування може призвести до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Відповідальність за порушення військового обліку

Порушення правил військового обліку (ст. 210 КУпАП) карається штрафом у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Порушення законодавства про оборону, мобілізацію та мобілізаційну підготовку (ст. 210-1 КУпАП) тягне за собою штраф від 34 000 до 59 500 гривень.

Ухилення від військового обліку після отримання офіційного попередження з боку ТЦК, СБУ або розвідувальних підрозділів карається штрафом у розмірі від 5 100 до 8 500 гривень або виправними роботами до 1 року.

Невиконання обов’язків із проходження військової підготовки (спеціальної) передбачає штраф від 8 500 до 11 900 грн або виправні роботи на строк до 2 років.

Ухилення від призову під час мобілізації або в особливий період може призвести до позбавлення волі строком від 3 до 5 років.