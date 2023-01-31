Військовий облік в Україні: чи можна військовозобов'язаним виїздити за межі області

В Україні триває воєнний стан загальна мобілізація, що введені через повномасштабний наступ Росії. Чи можуть чоловіки, які перебувають на військовому обліку, виїздити за межі області – читайте далі.

Так, військовозобов'язані мають право виїздити за межі області. Навіть, якщо була отримана повістка, до терміну, коли необхідно з'явитись в ТЦК – також можливо безперешкодно перетинати кордони своєї області чи району. Про це пише 24 Канал.

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Чи можна виїжджати військовозобов'язаним за межі області

Але все ж таки є одне обмеження: строк такої подорожі не може перевищувати 7 діб.

Згідно Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 30.12.2022 №1487).

Якщо військовозобов'язана особа переїхала в інше місто, то вона повинна особисто повідомити про це ТЦК та СП, який знаходиться за новим місцем знаходження для внесення відповідник змін стосовно обліку. Те ж саме стосується змін сімейного стану, стану здоров'я, місця навчання (частина 11 статті 38 Закону ) – про все це необхідно сповістити в семиденний строк.

Механізм та вимоги до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів та можливості сервісу електронної інформаційної взаємодії між Порталом "Дія" та встановлюються Міноборони.

У ЗСУ спростували заяви про нову хвилю мобілізації

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач нещодавно розповів, що наразі немає ніяких хвиль мобілізації.

За його словами, наразі в ЗСУ потрібні фахівці, як на нові зразки озброєння, які нам дають партнери, так і для поповнення втрат. Горбач пояснив, що у першу чергу мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями.

Також він наголосив, що особовий склад, який раніше не проходив службу, може бути призваними тільки в навчальні центи, де їх будуть вчити за визначеними спеціальностями. Тільки після цього вони прибувають до військової частини.

Також Горбач уточнив, що без наявного обліку військовозобов'язаних неможливо було б проводити мобілізацію. Водночас він наголосив, що більшість повісток не передбачають відправлення на фронт. 9 з 10 вручених запрошень до військкомату пов'язані саме з необхідністю уточнити інформацію.

, що за чинним законодавством України за правопорушення, пов'язані з військовим обліком, встановлено адміністративну та кримінальну відповідальність.