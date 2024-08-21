Чи може військовозобов'язаний стати на облік не за місцем проживання

Призов військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років в Україні триває. Навесні було ухвалено новий закон про мобілізацію. Відтак, питання щодо процесу постановки на військовий облік є актуальними.

Зокрема, громадян цікавить, чи можна стати на облік не за своїм місцем реєстрації проживання. Нюанси пояснив юрист Дмитро Франчук.

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Військовий облік не за місцем прописки

За словами юриста, стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не за місцем проживання можливо, але для цього мають бути певні передумови.

За яких умов можна стати на облік не за місцем реєстрації:

якщо людина змінила місце проживання, то упродовж певного часу (зазвичай 7 днів) знялась з військового обліку за старим місцем проживання;

якщо чоловік навчається в іншому місті, можна стати на облік за місцем навчання на період здобуття освіти;

у деяких випадках, за умови, що чоловік на постійній основі працює в іншому місті, можна стати на облік за місцем роботи.

Які документи потрібні

Щоб стати на військовий облік не за місцем постійної реєстрації, передусім слід особисто звернутися у ТЦК за місцем, де людина планує стати на облік та надати необхідні документи.

Перелік документів для постановки на облік:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військовий квиток (якщо є);

документ, що підтверджує зміну місця проживання (наприклад, довідка про реєстрацію місця проживання);

документ, що підтверджує причину зміни місця обліку (наприклад, довідка з навчального закладу, трудовий договір).

Також юрист порадив заповнити заяву встановленого зразка про взяття на військовий облік за новим місцем проживання. Це потрібно для того, якщо у ТЦК та СП вам запропонують пройти медичний огляд для уточнення стану здоров'я.