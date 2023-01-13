Військовий облік на підприємствах: кого беруть та які документи потрібні

Щонайменше до лютого в Україні триватиме воєнний стан та загальна мобілізація населення. 30 грудня Кабмін затвердив новий порядок військового обліку на 2023 рік.

Зокрема, він встановлює нові правила ведення військового обліку на підприємствах приватного сектору економіки. Про те, кого та на підставі яких документів беруть на військовий облік на підприємствах, розповіла адвокатка Наталя Лісова – повідомляє 24 Канал.

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Як проходить військовий облік на підприємствах

Персональний військовий облік – це облік відомостей щодо певних працівників за місцем їхньої роботи. Його виконує керівник підприємства.

Кого мають поставити на персональний військовий облік на підприємствах:

Призовників віком від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;

військовозобов’язаних, а також резервістів, які не досягли граничного віку перебування у запасі. Зокрема жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність та за власним бажанням жінок, які мають спеціальність чи професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю.

На підставі яких документів ведеться цей облік:

Паспорт громадянина України;

для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов’язаних – військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

для резервістів – військовий квиток.

Варто зауважити, що брати громадян на персональний військовий облік можна лише за умови взяття на відповідний облік у територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки (військкоматі), органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки. Аналогічно це працює зі зняттям з військового обліку.

Водночас, якщо громадянин прибув з тимчасово окупованої території, то брати його на персональний військовий облік можна після того, як його буде зареєстровано на облік внутрішньо переміщених осіб та у територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки (військкоматі), органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки.

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Як українці за кордоном мають ставати на військовий облік

Згідно з вищезгаданою постановою Кабміну, у 2023 році на облік зобов'язані стати резервісти та військовозобов'язані, які перебувають за межами країни. Відтепер посольства та консульства мають вести військовий облік цих осіб за кордоном.

Якщо громадянина України, що перебуває в іншій країні, знімають чи беруть на військовий облік, то упродовж 7 днів про це потрібно повідомити відповідні установи. Мовиться про районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, органи СБУ та підрозділи Служби зовнішньої розвідки.