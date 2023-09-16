З жовтня жінки в Україні мають стати на військовий облік: кого це стосується
З 1 жовтня 2023 року частина українок мають ставати на військовий облік. Жінки повинні реєструватися в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
З жовтня 2023 року жінки медичних спеціальностей мають ставати на військовий облік. За необхідності вони можуть бути мобілізовані до війська.
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На військовий облік мають стати жінки, які здобули медичну чи фармацевтичну спеціальність
Втім, варто зазначити, що наразі чинна 3-річна відстрочка, що фактично перетворює процес на "облік за власним бажанням".
Переходу на військовий облік підлягають жінки віком 18 – 60 років, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Тобто мова йде не про всіх жінок, а лише про лікарів, медсестер і фармацевтів.Важливо уточнити – всі вони мають бути придатні до служби за станом здоров'я.
Які спеціальності та професії вимагають ставати на облік
До переліку 12 спеціальностей або професій, відповідно до яких жінки мають стати на військовий облік та можуть бути мобілізовані наразі входять такі:
- біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
- фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;
- оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров'я;
- професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, а також медицини (крім медичних сестер);
- професіонали медико-профілактичної справи, наукові співробітники;
- допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер);
- професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології;
- патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства;
- інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства);
- стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;
- медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів;
- професіонали в галузі лікувальної справи, стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, фармацевти, провізори.