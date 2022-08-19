Військовий облік жінок: Міноборони звернулося до Ради з важливими пропозиціями
Джерело:телеграм Ганни Маляр
У закон про військовий облік жінок можуть внести важливі правки. Передусім це стосується переліку "облікових" професій, однак можливі й інші зміни.
Міноборони вже передало відповідну пропозицію на опрацювання в інші міністерства. Після цього цим займатиметься Верховна Рада. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 19 серпня пояснила детально, що означають можливі зміни в законодавстві про облік жінок.
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Які зміни можуть ухвалити:
- Скорочення переліку спеціальностей і професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Наразі після одержання відповідного фаху жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних – відповідно до нинішніх потреб ЗСУ.
- Постановку на військовий облік жінок, які одержали такі спеціальності, закликали зробити добровільною.
- Закликали визначити, що організація взяття жінок на військовий облік в Україні розпочнеться не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі.
Чи потрібні зараз армії нові фахівці
За словами Маляр, досвід розгортання військових частин до повних штатів воєнного часу свідчить: зараз у держави немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Проте для ЗСУ залишається потреба у фахівцях медицини, радіотехніки та харчових технологій.
Чому досі облік жінок обов'язковий
Заступниця міністра акцентувала, що обов'язковість військового обліку жінок з певним фахом – це норма закону. Міноборони чи Генштаб не мають повноважень, які дозволяють змінювати закон або не дотримуватись його.
Від себе (Міноборони та Генштаб – 24 канал) ми підготували пропозиції щодо цих змін у бік добровільності й наш варіант законопроєкту перебуває зараз на погодженні в інших міністерствах – такий порядок. Але ухвалювати остаточне рішення буде Парламент,
– сказала Ганна Маляр.
Вона додала, що від 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила.
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