У США проходить масштабний військовий парад до 250-річчя армії: онлайн-трансляція

У Вашингтоні 14 червня проходить масштабний військовий парад на честь 250-річчя американської армії. Ця дата також збігається з 79-м днем народження президента США Дональда Трампа.

Що відомо про військовий парад у Вашингтоні та де дивитися онлайн-трансляцію – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Онлайн-трансляція параду в США

Парад у Вашингтоні 14 червня став першим із 1991 року.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі раніше пояснювала, що в цей день Дональд Трамп вшанує американських ветеранів, військовослужбовців строкової служби та військову історію.

За попередньою інформацією, у параді візьмуть участь понад 6600 солдатів, щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, сім оркестрів і, ймовірно, кілька тисяч цивільних осіб.

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Як зазначали в AP, проведення такого заходу обійдеться Вашингтону в десятки мільйонів доларів. Згідно з оприлюдненою інформацією, основні витрати, ймовірно, пов'язані з транспортуванням техніки та особового складу з різних куточків країни, а також із забезпеченням харчування та розміщення військових.

Тим часом в ABS News визначили, що приблизні витрати становлять близько 45 мільйонів доларів.