Військовий Павло Ровенко співає патріотичні пісні для побратимів: душевне відео

Військовий з Одеси Павло Ровенко співає для свої побратимів патріотичні пісні. Виконує їх під кобзу, на якій сам грає.

Ровенко грає для бійців 122 бригади тероборони Збройних сил. Опублікували відео, як Павло виконує пісню "Гей, соколе".

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На такі патріотичні вечори військові збираються періодично. На сторінці Павла ще є відео, де він співає Гімн України, а також інші пісні, зокрема, "Біля тополі", "Червона калина", "Ой, чий то кінь стоїть".

Дивіться відео, як кобзар співає для побратимів:

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