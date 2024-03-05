Зарились і тримаємо оборону, – боєць ЗСУ про ворожі штурми на Куп'янському напрямку

Українські військові збудували укріплення та тримають оборону на Куп'янському напрямку. Росіяни при цьому щодня проводять штурми та обстріли.

Про це 24 Каналу розповів політолог, боєць ЗСУ Кирило Сазонов, зауваживши, що українські бійці також проводять рейди. Мовиться про спецпризначенців та розвідку.

Дивіться також У районі Табаївки тривають запеклі бої: у Харківській ОВА розкрили мету ЗСУ

"Можу сказати за Куп'янський напрямок, де працює 41 бригада, ОСУВ "Хортиця". Зарилися в землю, збудували укріплення, бо наше командування цьому питанню значення придавало завжди. Тримають хлопці оборону", – розповів армієць.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

За його словами, окупанти закидають позиції українських військ КАБами, ракетами, снарядами та мінами. Сазонов додав, що нині зростає значення артилерії, дронів та далекобійних ракет.

Ми теж так працюємо. Мені здається, що зараз ось така війна йде, коли тримаємо позиції й ми, й ворог, і завдаємо шкоди один одному за допомогою далекобійної зброї,

– сказав військовий.

Окупанти штурмують позиції українських захисників на Куп'янському напрямку з жовтня. Там ворог зосередив багато сил.

"І резерви, і скупчення військ. Я не скажу, що, якщо вони щось перекинуть, то це принципово змінить їхню кількість. Їх тут багато було, є", – наголосив Кирило Сазонов.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку