Дечого навчились, але досі недолугі: боєць ЗСУ розповів цікаві історії самоліквідації росіян

Росіяни намагаються виживати на війні проти України. Вони навіть отримують нові дрони та сучасні камуфляжі, що мали б допомогти їм. Однак російські військові не перестають дивувати безглуздими рішеннями, які для них же закінчуються трагічно.

Про нетипові, та навіть анекдотичні випадки самоліквідації окупантів 24 Каналу розповів боєць ЗСУ, речник міжнародної спільноти Inform Napalm Михайло Макарук.

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Чи навчились чогось окупанти

Російські військові за півтора року війни в Україні все ж вчаться на своїх помилках та пристосовуються до обставин, адже інстинкт самозбереження, як не дивно, досі у них присутній.

"Вони еволюціонують, оскільки вони вижити хочуть. Вони використовують зараз в'єтнамський метод війни – викопування норок, ям. Вони дуже сильно просунулись в дронах. У нас був випадок, коли двох бійців вони "гасили" трьома FPV-дронами. Правда, невдало. Але якби у нас було на одного окупанта один FPV-дрон – ми б цей фронт прорвали вже давно", – зазначив Михайло Макарук.

Зараз росіяни в промислових масштабах створюють різного типу дрони.Для українських військових це справді є великою проблемою. Зокрема, російські "Ланцети". Тож ворога недооцінювати не варто.

Цікаве спостереження, у них почав з'являтися якісний мультикам. Це тип камуфляжу, який був пошитий у двох країнах – М'янмі та В'єтнамі. На них залишились бирки.Тобто вони теж намагаються вижити. Мінують все, що можуть, зокрема тіла загиблих, своїх, чужих,

– розповів військовий.

Михайло Макарук розповів цікаві історії про російських військових: дивіться відео

Як росіяни знищують самі себе

Однак у своєму розвитку росіяни не так далеко просунулись, як можна подумати. Українські військові навіть жартома склали топ цікавих історій про самоліквідацію росіян.

Уявіть водонапірну башту, яка була десь побудована десь в 50 – 60-х роках, ще з цегли. Там лежала якась труба і ми вирішили піднятись. Бачимо невикористану ПЗРК і величезну дірку в шифері. Кажу, що туди лізти не можна, ну, чоловіки десь по 90 кг важать, а ще з бронею, шифер не витримає. Тож ми побачили тіло, яке вилізло збивати нашу вертушку з ПЗРК. Воно встало на цей шифер і пішло вниз. А ПЗРК залишилось,

– розповів Макарук.

У другій історії фігурувала свиноферма. На ній є місце, куди стікають продукти життєдіяльності свиней – гноянка. Зрештою, це місце зверху покрилось невеликою травою. Російський військовий вирішив оббігти це місце, однак в якийсь момент фортуна повернулась до нього іншим боком і він провалився туди повністю. Чи дістав його хтось звідти – невідомо.

"Останнє, моє улюблене. Розбита колона, біля неї яма, де лежить окупант і тримається за пах. Ми не розуміємо, чому, підходимо і дивимося. Схоже, це тіло їхало в колоні і хотіло справити нужду. Бачить яма – і він туди. А там снаряд потрапив на високовольтний оголений дріт. Так його і скрутило. Мораль: справляйте нужду в спеціально відведених місцях", – зіронізував Макарук.

Втрати окупантів

З початку повномасштабного вторгнення українські воїни відправили на концерт до Кобзона 264 060 окупантів. Ексклюзивний квиток за минулу добу 1 вересня отримали ще 570 російських військових.

Втім і російської техніки втрачають не менше. З 24 лютого 2022 року до 2 вересня цього року, ЗСУ знищили: